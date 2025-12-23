Devenez propriétaire à petit prix avec ces tiny houses incroyables et confortables à 10 000 euros

Vous avez envie de devenir propriétaire ? Découvrez les tiny houses, une solution atypique pour avoir un chez soi confortable sans se ruiner.

Quand on veut devenir propriétaire, un obstacle de taille peut nous empêcher de réaliser notre rêve : le budget. En effet, acheter une maison coûte très cher et de nombreux Français doivent faire un crédit sur 10, voire 20 ans, pour être enfin propriétaires.

Si vous ne voulez pas vous lancer dans une telle aventure financière, une autre solution s’offre à vous : la tiny house. Ce concept se répand de plus en plus en France.

Crédit photo : iStock

Des petites maisons atypiques

Les tiny houses sont des petites maisons à taille humaine qui ne dépassent généralement pas les 37 m2. Elles sont vendues à des prix abordables, comme cette tiny house achetée sur Amazon pour moins de 15 000 euros, qui contient un intérieur très spacieux.

Crédit photo : iStock

Il existe plusieurs sortes de tiny house selon vos préférences et votre mode de vie. On trouve par exemple des petites maisons fixes, construites sur des fondations, mais aussi des maisons mobiles sur roues ou encore des habitations atypiques, comme cette petite maison de hobbit qui se fond dans la végétation.

Trouver une tiny house adaptée

Parmi les tiny houses fixes sur fondations, on retrouve les petites cabanes en bois, les studio autonomes en annexe, les modules préfabriqués ou encore les maisons conteneurs. Selon Maison & Travaux, toutes ces maisons peuvent devenir votre résidence principale et offrent le confort d’une maison traditionnelle. Leurs prix oscillent entre 12 000 et 135 000 euros.

Crédit photo : iStock

La plupart des tiny houses mobiles sont des sortes de petites cabanes aménagées sur roues, qui peuvent se fixer à l’arrière d’une voiture. Mais d’autres sont plus originales, comme les vans aménagés, les bus scolaires aménagés ou encore les bateaux-logements. Enfin, parmi les tiny houses plus insolites, on retrouve la yourte ou la cabane dans les arbres, pour profiter d’une immersion totale dans la nature sans se ruiner : comptez entre 10 000 et 13 000 euros.

Crédit photo : iStock

Vous l’aurez compris : il existe de nombreuses sortes de tiny houses, et l’une d’entre elles correspond forcément à votre mode de vie.