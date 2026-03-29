Chez Carrefour, il est désormais possible de faire ses courses... avec ChatGPT

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Une femme fait ses courses

Carrefour s’est récemment associé à ChatGPT pour permettre à ses clients de préparer leurs courses avec l’aide de l’intelligence artificielle. On vous explique.

L’intelligence artificielle se développe de plus en plus et fait aujourd’hui pleinement partie de notre quotidien. C’est notamment le cas dans les supermarchés où les caméras de surveillance fonctionnent désormais avec l’intelligence artificielle pour identifier les voleurs en temps réel.

Un magasin CarrefourCrédit photo : iStock

Mais l’IA peut également aider les clients à faire leurs courses. C’est par exemple le cas de ce nouveau caddie intelligent qui va révolutionner votre manière de faire vos courses. Cependant, certaines enseignes vont encore plus loin.

Faire ses courses avec ChatGPT

Depuis ce jeudi 26 mars, il est possible de faire ses courses à Carrefour avec l’aide de ChatGPT. Cette intelligence artificielle a été intégrée dans l’application Carrefour. Désormais, en vous adressant au chatbot, vous pouvez vérifier la disponibilité d’un produit en rayon dans un magasin Carrefour, obtenir des idées de recettes ou choisir un mode de livraison.

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Il est également possible de demander à ChatGPT de faire vos courses à votre place. Pour cela, il vous suffit de lui donner une recette et l’intelligence artificielle se charge d’ajouter tous les ingrédients nécessaires à votre panier, le tout en quelques secondes. Il ne vous reste alors plus qu’à finaliser le paiement sur le site ou l’application Carrefour et à aller chercher votre commande.

“Carrefour, pionnier du commerce agentique en Europe, annonce aujourd’hui une nouvelle étape dans sa stratégie de transformation digitale en permettant aux utilisateurs de ChatGPT, sans quitter son interface, d’avoir accès directement à l’offre et aux services de Carrefour. Nous offrons aux utilisateurs de ChatGPT une nouvelle manière de faire leurs courses et un parcours d’achat simple et fluide”, a déclaré l’enseigne dans un communiqué relayé par Marie France.

L’IA dans les supermarchés

Carrefour est le premier groupe de la grande distribution européenne à utiliser ChatGPT. Cependant, d’autres enseignes ont également utilisé cette intelligence artificielle pour améliorer l’expérience de ses clients, comme Leboncoin et Sephora.

De son côté, la Fédération de l’e-commerce estime qu’un Français sur 2 utilisera un robot conversationnel pour faire ses courses d’ici 2030. Si Carrefour est la première enseigne de la grande distribution à avoir recours à ChatGPT, elle pourrait bientôt ne plus être la seule.

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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