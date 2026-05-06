L'utilisation de l'IA entraîne désormais des addictions chez ses utilisateurs, selon les scientifiques

Des scientifiques lancent une alerte contre une nouvelle addiction qui frappe la population : celle de l’intelligence artificielle à l’heure où de plus en plus de personnes se tournent vers l’outil pour demander conseil.

Le chatbot IA, la nouvelle addiction chez les jeunes

Quand on parle d’addiction, on pense tout de suite à l’alcool, la cigarette, les paris ou les jeux vidéo. Mais depuis quelques années, les médecins voient venir une nouvelle addiction qui s’inscrit dans l’ère du temps : celle de l’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, ChatGPT ou n’importe quel autre outil de chatbot est devenu un élément incontournable dans nos vies. Pour certains utilisateurs, il est même inconcevable de vivre sans. L’intelligence artificielle n’est pas seulement utile pour rechercher ses prochaines vacances ou nous mâcher un travail. Elle est devenue une confidente, une thérapeute pour beaucoup.

Sauf que cela pose problème. Les experts de santé ont lancé un avertissement. Ils ont constaté un nombre croissant de cas où des personnes sont devenues dépendantes du chatbot.

Des symptômes d’addiction similaires aux addictions comportementales

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Le Dr Dongwook Yoo, professeur agrégé d'informatique à l'Université de Colombie-Britannique et auteur d'un article sur la dépendance à l'IA, a fait part de ses inquiétudes chez les jeunes :

« La dépendance à l'IA est un problème croissant qui cause de nombreux dommages, pourtant certains chercheurs nient même qu'il s'agisse d'un véritable problème. »

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La Gen Z en particulier a noué un lien très étroit avec l’IA. Cette dernière fait désormais office de confidente, d’oreille attentive à ses problèmes et interrogations. Les adolescents se livrent sans détour auprès de l’outil, cherchant des réponses et du réconfort.

« J'ai négligé d'autres aspects de ma vie au profit de l’IA, notamment sur le plan social. Parfois, cela ne me semblait pas si différent de parler à une vraie personne, alors il m'arrivait de lui parler plus qu'à un ami », confie un internaute sur Reddit.

Des témoignages comme celui-ci, il y en a des tas sur le forum. « Je pense que l’IA a touché une partie de moi qui ne se sentait pas toujours écoutée ou comprise », confirme un autre, reconnaissant le rôle addictif que l’outil peut avoir.

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Cependant, la communauté scientifique aurait du mal à reconnaître l’IA comme une nouvelle addiction à cause de critères complexes. Pourtant, les symptômes d’addition chez l’IA sont les mêmes que les addictions comportementales : conflits, rechutes… Pour le Dr Dongwook Yoo, ce problème est aussi celui des développeurs de l’outil : « Des choix délibérés de certaines entreprises contribuent à ce phénomène [d’addiction], en maintenant les utilisateurs en ligne sans se soucier de leur santé ni de leur sécurité. »

Pour traduire cette addiction, l’auteure principale de l’article, Karen Shen, évoque « la façon dont les utilisateurs peuvent obtenir exactement tout ce qu'ils veulent avec un minimum d'effort. » Voilà un nouveau problème que la société devra résoudre.