Inutiles, ces 3 diplômes universitaires seront bientôt remplacés par l'intelligence artificielle

Alors que l’intelligence artificielle menace de plus en plus d’emplois, certains diplômes pourraient bientôt être inutiles, selon une étude. Voici lesquels.

L’intelligence artificielle se développe et prend de plus en plus de place dans la société, à tel point qu’elle pourrait bientôt menacer des emplois. Selon Bill Gates, seuls trois métiers survivront à l’intelligence artificielle, et ces données inquiètent les salariés.

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En France, 5 millions d’employés pourraient être remplacés par l’IA d’ici 2030. C’est déjà le cas dans certaines entreprises, comme cet homme qui a remplacé 90% de ses salariés par l’intelligence artificielle.

Des diplômes inutiles

Pour cette raison, certains diplômes universitaires pourraient bientôt être inutiles puisqu’ils seront eux-aussi remplacés par l’IA. C’est ce que montre une étude réalisée par le Massachusetts Institut of Technology (MIT) et le laboratoire national d’études Oak Ridge.

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D’après l’étude, le secteur de comptabilité est le plus à risque. Malgré les 7 000 nouveaux diplômés chaque année, il pourrait bientôt devenir inutile d’avoir un diplôme dans ce domaine. En effet, aujourd’hui, l’intelligence artificielle est capable de calculer plus rapidement et plus précisément qu’un cerveau humain.

Des professions menacées

Ensuite, on retrouve les diplômes liés à l’administration publique comme la gestion des données. Là aussi, les sytèmes sont automatisés et parfois bien plus efficaces qu’un travail humain. Enfin, l’étude recommande de ne pas faire d’études pour avoir un diplôme dans le secrétariat, qui est également menacé.

En plus de cela, d’autres professions sont en danger comme les rédacteurs et les auteurs, les développeurs numériques, les designeurs de site web et les éditeurs. Une avancée technologique qui fait froid dans le dos.