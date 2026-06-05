Le SMIC à 4 400 euros par mois dans ce pays d'Europe, le salaire minimum qui fait rêver

Si vous cherchez à déménager dans un pays d’Europe où vous gagnerez bien votre vie, sachez qu’il existe une destination en particulier où le SMIC est à 4 400 euros par mois.

En France, le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est actuellement à 1 449,93 euros, après avoir augmenté de 2,4% le 1er juin dernier. Mais qu’en est-il des autres pays ?

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Dans le monde, de nombreux autres pays garantissent un SMIC pour les travailleurs, mais les montants diffèrent. Aux États-Unis, le montant du SMIC varie selon les États tandis qu’en Espagne et en Bulgarie, il reste bas. En Irlande et aux Pays-Bas, il est autour de 2 300 euros par mois.

Il existe un pays européen où le SMIC est trois fois supérieur à la France. Voici lequel.

Un SMIC à 4 400 euros

Ce pays n’est autre que la Suisse. S’il n’existe pas de salaire minimum national unique, certains cantons ont décidé d’en instaurer un, et c’est dans l’un d’eux que l’on retrouve le SMIC le plus élevé au monde.

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En effet, dans le canton de Genève, le salaire minimum est fixé à 24,48 francs suisses de l’heure. Converti en euros, il revient à un salaire mensuel brut d’environ 4 400 euros par mois pour un temps plein, soit l’équivalent du salaire d’un cadre moyen en France, selon Mission Suisse.

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Aider les habitants

Si le SMIC est aussi élevé dans ce canton, c’est en raison du coût de la vie à Genève, qui est l’un des plus élevé au monde, notamment en terme de logement, de nourriture et de services. Ainsi, le canton adapte son salaire minimum pour permettre aux habitants de vivre et de faire face aux dépenses quotidiennes.

Un salaire qui fait rêver de nombreux Français, qui n’hésitent plus à s’installer à la frontière pour profiter de cet avantage.