Le SMIC augmente de 2,4% dès le 1er juin, voici le montant en plus que cela représente

Bonne nouvelle pour les travailleurs aux revenus modestes : à partir du 1er juin, le montant du Smic va augmenter de 2,4%, selon une annonce faite par le ministre du Travail. Une revalorisation automatique qui tombe à point nommé.

Avec l'inflation qui grignote chaque mois un peu plus le budget des ménages et la hausse persistante du prix de l'essence, les Français ont de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois. En avril, l'inflation a progressé de 2,2% sur un an. C'est précisément ce seuil qui a déclenché la mécanique.

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Selon une annonce faite par Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, ce mercredi 13 juin sur France Info, le Smic va augmenter "autour de 2,4%" dès le 1er juin 2026. Les chiffres précis après la virgule restent encore à affiner, mais la direction est claire.

La revalorisation du Smic

Cette hausse n'a rien de surprenant pour qui connaît les règles du jeu. En France, le Smic est soumis à une revalorisation automatique dès que l'inflation dépasse le seuil de 2%. C'est exactement ce qui s'est produit cette fois, ce qui ne laissait guère d'alternative au gouvernement : la hausse est légalement obligatoire. Pas de coup de pouce politique, pas de négociation, juste la loi qui s'applique.

Le Smic avait déjà été revalorisé à plusieurs reprises ces dernières années. En novembre 2024, il avait franchi un cap symbolique pour la première fois de son histoire. Cette nouvelle augmentation s'inscrit donc dans une série de revalorisations successives, portées par un contexte inflationniste qui ne faiblit pas vraiment.

"On est en train d'affiner le deuxième chiffre après la virgule mais en tout cas, on peut annoncer déjà 2,4% d'augmentation du Smic dès le 1er juin. C'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français qui ont des revenus modestes", a déclaré Jean-Pierre Farandou au micro de France Info.

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44 euros supplémentaires par mois

Concrètement, cette augmentation de 2,4% représente environ 44 euros bruts de plus par mois pour un salarié au Smic à temps plein. Ce n'est pas une fortune, et les premiers concernés le savent bien. Mais sur une année, cela représente tout de même un gain non négligeable pour des foyers qui comptent chaque euro.

Il faut aussi rappeler que cette somme est brute. Une fois les cotisations sociales déduites, le gain net sera légèrement inférieur. Cela dit, pour des millions de salariés payés au minimum légal, chaque revalorisation compte.

Mais ce n'est pas tout. Comme l'a précisé le ministre du Travail, il y a en réalité "trois bonnes nouvelles pour les travailleurs modestes" qui arrivent en même temps. En plus de la revalorisation du Smic, une prime carburant destinée aux gros rouleurs sera versée dès le 27 mai, estimée à une cinquantaine d'euros. Et à partir du 1er juillet, la prime d'activité sera elle aussi revalorisée, pour un gain supplémentaire d'environ 50 euros par mois pour les travailleurs éligibles.

En cumulant ces trois mesures, un salarié au Smic qui roule beaucoup pour aller travailler pourrait donc récupérer plus de 140 euros supplémentaires par mois d'ici l'été. De quoi souffler un peu, même si la vie chère, elle, ne semble pas prête de baisser pavillon.

Des aides bienvenues dans cette période difficile, même si beaucoup espèrent des mesures plus structurelles sur le long terme.