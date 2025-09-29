Voici les 5 pays européens qui souffrent le plus de pollution sonore, selon une étude

Un embouteillage

Une étude a récemment dévoilé les cinq pays européens où l’on souffre le plus des nuisances sonores. Sans surprise, la France fait partie du classement.

La pollution peut être visuelle, notamment quand on voit des montagnes de déchets dans les rues, mais également sonore. Les nuisances sonores sont les bruits que l’on entend au quotidien, que l’on soit dehors ou chez soi, et qui sont particulièrement gênants. Dans les villes, certaines personnes peuvent être gênées par la vie en communauté, comme ces habitants qui se sont plaints du bruit généré par les enfants dans une école. Mais parfois, les nuisances sonores peuvent être plus importantes et impacter notre santé.

Selon une étude menée à ce sujet par l’Agence européenne pour l’environnement publiée sur Statista, 20% des pays européens seraient affectés par la pollution sonore. En 2021, les nuisances sonores ont été à l’origine de 50 000 maladies cardio-vasculaires en Europe, dont 19 000 cas de démence et 3 000 troubles dépressifs, selon l’étude.

Un avion au-dessus d'une villeCrédit photo : iStock

Mais quels sont les pays les plus touchés par ces nuisances sonores ? Verdict.

La France sur le podium

En première position, on retrouve le Luxembourg. En effet, 68% de la population de pays est exposée à des nuisances sonores importantes, notamment à cause de l’aéroport. Comme il est proche des villes, de nombreux avions passent sans arrêt au-dessus des habitations.

Le Luxembourg est suivi de Chypre (52%), puis de la France (36%) qui arrive en troisième position. Dans notre pays, 24 millions d’habitants sont victimes de nuisances sonores, dont 90% sont causées par le trafic routier. À la fin du classement, on retrouve l’Autriche (32%) et la Suède (29%).

Les pays les plus touchés par la pollution sonoreCrédit photo : Statista

De manière générale, les transports sont la première cause de pollution sonore. Selon l’étude, le bruit généré par les voitures affecte 92 millions de personnes, les trains 18 millions et les avions 2,6 millions.

À l’inverse, il existe des pays où le calme règne. C’est le cas de la Slovaquie (8%), le Portugal (9%), l’Estonie (9%) et la Slovénie (11%). Des pays où l’on compte plus d’espaces verts et où il fait bon vivre si vous aimez le calme et la tranquillité.

Source : Statista
Pollution Europe
