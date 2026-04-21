Les smartphones interdits dans les restaurants de ce pays, un phénomène qui se répand

Devant l’utilisation quotidienne du smartphone dans nos vies, des restaurateurs ont pris la décision de l’interdire aux tables de leur établissement.

Le smartphone : un appareil omniprésent jusque dans nos assiettes

Le smartphone a révolutionné nos vies, pour le meilleur et pour le pire. Selon une étude de l’Arcom, nous Français, passons en moyenne 4h30 par jour sur notre smartphone. Cette habitude est devenue une vraie addiction. D’ailleurs, ce pays d’Asie a ouvert des centres de désintoxication pour les personnes accros à leur téléphone.

Cette fâcheuse habitude d’avoir le nez constamment rivé sur son smartphone commence à en agacer plus d’un. Après les concerts où certains artistes bannissent leur usage, place aux restaurants. Là encore, c’est un pays d’Asie qui s’y colle.

Plusieurs raisons pour bannir le téléphone à table au Japon

Crédit photo : Takatoshi/ iStock

La suite après cette vidéo

Au Japon, les restaurateurs en ont assez de voir leurs clients sur leur smartphone. Ainsi, certains établissements de ramen ont tout simplement décidé de bannir leur utilisation à table, renseigne LCI. Si vous allez au bon endroit, vous risquez de ne pas apercevoir un smartphone dans les mains des clients, ni sur leur table.

Mais comme le précise le journaliste de la chaîne, Guillaume Cérin, cette interdiction n’est pas qu’une question de politesse ou d’habitude. La première est culinaire. Un client qui reste scotché à son smartphone prend le risque de voir son plat se refroidir et être moins bon gustativement. Deuxième raison, financière cette fois-ci : un client qui reste à table sur son téléphone empêche d’autres clients de pouvoir consommer sur place.

« Le ramen, quand c'est plongé dans l'eau chaude, au bout d'un certain temps, ça devient de la colle, parce que la pâte est très fine. [...] C'est de la cuisine populaire, vous mangez pour cinq euros, et en dix minutes vous êtes parti. Il faut qu'il y ait de la rotation pour avoir un bas coût à table », explique le restaurateur du groupe Eclore, Stéphane Manigold, à LCI.

Pour autant, pourrait-on voir cette pratique en France ? Pas besoin selon Stéphane Manigold où la culture française privilégie le partage à table, surtout dans les bistrots et brasseries qui sont également bruyants.