Il profane des tombes au Japon pour faire... des vues sur YouTube et choque la toile

Un vidéaste australien a choqué la toile après avoir profané des tombes dans un cimetière japonais.

Jusqu'où peuvent aller certains internautes, pour engranger des vues ? Vers l'infini et au-delà ?

La réponse peut faire sourire, mais elle n'est pas si éloignée de la vérité.

Pour attirer le regard et accessoirement du « like », certains sont en effet prêts à repousser les limites de l'indécence. La vidéo d'un youtubeur australien qui a récemment profané des tombes au Japon, en est l'illustration parfaite.

Crédit photo : @lochie__jones

Il profane des tombes pour le « buzz », sa vidéo choque la toile

Le 27 août dernier, Lochie Jones, un vidéaste originaire d'Australie, a fait preuve d'un comportement douteux alors qu'il tournait une vidéo dans un cimetière japonais, à proximité de la célèbre forêt d'Aokigahara. Situé au pied du Mont Fuji, à une centaine de kilomètres de la capitale Tokyo, ce lieu est tristement célèbre, car de nombreux japonais s'y donnent la mort depuis des décennies. Surnommée « forêt du suicide » en raison de ces drames à répétition, ces bois ont la réputation d'être hantés.

C'est donc au cœur de ce décor lugubre, dans un cimetière, que Lochie Jones a choisi de tourner sa nouvelle vidéo virale. Dans cette dernière, on peut ainsi voir le vidéaste s'approcher d'une tombe sur laquelle repose une canette de bière neuve, déposée certainement en hommage au défunt.

青木ヶ原樹海近くの墓地ドロボー

挑発的な旅行コンテンツを投稿するオーストラリア人

lochie jones ロッキー・ジョーンズ

いま全国の墓地で外国人観光客による無断侵入が相次いでいる。お供物を盗まれたからといって、例え通報しても警察は動かない。

神様仏様が許してもオレは無理。… pic.twitter.com/8ckm1Xsw4X — 桃色メガホン (@momoiromegapho) August 27, 2025

« Une canette entière de Kirin (marque de bière japonaise, n.d.l.r) Dois-je la boire ? », s'interroge alors le youtubeur, en s'adressant à ses followers. Après quelques palabres, il ouvre finalement la canette et la boit sans le moindre scrupule. Le vidéaste dépose ensuite des cigarettes sur la pierre tombale, en lieu et place de la canette usagée.

Partagée sur Instagram, cette vidéo de l'Australien est très vite devenue virale, provoquant l'ire de nombreux japonais. Plusieurs personnes ont dénoncé ce manque de respect, notamment sur le réseau social X.

« Ce salaud qui me donne la nausée est toujours au Japon », déplore ainsi un internaute.

« Il faut le surveiller jusqu'à son départ et avertir l'immigration japonaise pour lui refuser l'entrée lors de sa prochaine visite », réclame un autre.

« La police et les forces de l'ordre japonaises vont-elles faire quelque chose ? Qu'il soit jeté en prison ! », demande par ailleurs un utilisateur.

« Dépêchez-vous et bannissez-le du Japon », peut-on lire également sous la vidéo.

Par ailleurs, la veille de la publication, une autre séquence, dans laquelle on voit le vidéaste profaner d'autres tombes alors qu'il est manifestement ivre, avait déjà fait l'objet de commentaires indignés, comme le montre l'extrait ci-dessous. Bon nombre de ses compatriotes australiens l'ont ainsi vilipendé, affirmant qu'il leur faisait honte.

Crédit photo : @lochie__jones

Vous l'aurez compris, le comportement de ce youtubeur ne passe pas. L'intéressé risque par ailleurs gros, car ses agissements sont considérés comme des « crimes liés aux lieux de culte et aux tombes », dans la loi japonaise. Lochie Jones encourt ainsi une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison et une amende de 100 000 yens (577 euros environ).