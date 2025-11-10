Ces universités donnent des cours pour apprendre la “vie d'adulte” aux étudiants

Plusieurs universités canadiennes et américaines ont décidé de donner des cours pour apprendre “la vie d’adulte” aux étudiants. Au programme : gestion des finances, entretien de la maison, nutrition et santé mentale.

À l’école, les élèves apprennent des compétences qui leur serviront dans leur futur métier. Mais qu’en est-il des responsabilités du quotidien ? Une fois le baccalauréat en poche, de nombreux étudiants quittent le foyer familial et sont jetés dans le grand bain. Ils ont leur premier logement et découvrent toute une vie qu’ils ne connaissaient pas, sans y avoir été formés.

Crédit photo : iStock

Ainsi, de nombreux jeunes sont perdus quand ils se retrouvent seuls loin de leur famille.

“Je ne sais pas changer un pneu. Je n’ai pas de voiture. Je ne sais pas coudre. Je ne sais pas faire grand chose, à part cuisiner. Et je pense qu’il est primordial d’enseigner aux enfants les bases de la gestion financière. L’argent est impliqué dans beaucoup de choses”, a expliqué Aldhen Garcia, étudiant, à la CBC.

Apprendre la vie d’adulte

Pour aider les étudiants, des universités américaines et canadiennes ont décidé de donner des cours sur “la vie d’adulte”. Une initiative similaire à celle de ce collège qui propose à ses élèves d'apprendre à faire le ménage pour lutter contre l'inégalité des sexes.

C’est le cas à l’université de Portland, dans le Maine, où les étudiants peuvent suivre des cours en présentiel pour apprendre à préparer des entretiens d’embauche, à résoudre des conflits ou à se sociabiliser pour se faire des amis. Selon Ouest-France, d’autres sujets plus larges sont également abordés, comme la gestion des finances et l’entretien de la maison.

“Les enfants grandissent en étant moins indépendants. Ils ont moins de chances d’apprendre à faire des choses d’adultes au lycée. Puis ils arrivent à l’université et ils ne savent toujours pas. S’ils n’apprennent pas à prendre des décisions par eux-mêmes et à résoudre des problèmes, cela peut s’avérer difficile”, a expliqué la chercheuse Jean Twenge, professeure de psychologie, à CBC.

Crédit photo : iStock

Des conseils utiles au quotidien

Même chose à l’université de Waterloo, au Canada. Sur le site de l’établissement, les étudiants peuvent accéder à un “guide pour devenir adulte”. Dans ce guide, on retrouve de nombreux conseils utiles au quotidien. Les étudiants apprennent par exemple à entretenir leur logement : comment récurer la douche, nettoyer la cuisine ou faire la lessive.

Ce guide donne également des conseils sur la nutrition, la vie en colocation ou encore des astuces pour prendre soin de sa santé mentale. Ainsi, les étudiants peuvent suivre ces cours pour s’en sortir dans la vie d’adulte. Des conseils bons à prendre quand on vit loin de sa famille.