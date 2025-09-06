En Italie, une femme a accouché la veille de son examen. Mais, à sa plus grande surprise, elle a pu le passer à l’hôpital grâce à un acte de bonté auquel elle ne s’attendait pas.

Laura Laganga Senzio, une Italienne de 32 ans, n’oubliera jamais la journée du mardi 26 août. Ce jour-là, la jeune femme est devenue la maman d’un petit garçon prénommé Raffaele.

L’accouchement s’est déroulé sans accroc à l’hôpital San Marco de Catane, en Sicile. Alors que la jeune mère de famille était aux anges, celle-ci a également ressenti une pointe de tristesse.

Crédit Photo : iStock

La raison ? Cette professeure de droit et d’économie dans des lycées de Toscane était censée passer un concours d’entrée à l’université le lendemain.

Quelques semaines plus tôt, cette dernière avait réussi les épreuves écrites pour intégrer l’Université Kore d’Enna (Sicile). Depuis lors, elle se préparait à l’examen oral.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ne s’est pas passé comme prévu puisque la trentenaire a accueilli son fils quelques heures avant l’épreuve finale. Un événement bouleversant qui a mis son projet en stand-by.

Crédit Photo : Wikimédia

« J’avais les larmes aux yeux »

De leur côté, les examinateurs du concours ne l’entendaient pas de cette oreille. Ils ont rendu visite à la jeune femme dans sa chambre d’hôpital pour lui annoncer une nouvelle surprenante :

« Je pensais qu’il allait me parler de ma santé, mais il m’a annoncé que j’allais pouvoir passer l’examen », confie la jeune femme au média La Sicilia.

Trois jours après avoir accouché, Laura Laganga Senzio a passé son oral dans le bureau du médecin-chef. Tout au long de l’entretien, elle a répondu aux questions des professeurs, qui se sont déplacés pour elle.

Crédit Photo : iStock

« J’avais les larmes aux yeux. Nous avons donné un vrai sens à ce que veut dire appliquer l’égalité des genres. Si elle n’avait pas pu passer l’examen, la candidate aurait laissé passer cette session, et cela aurait été injuste », souligne Nino Rapisarda, chef du service de gynécologie de l’hôpital San Marco.

C’est le recteur de l’université qui a permis à la candidate de tenter sa chance. Celui-ci a en effet pris un décret spécial pour que l’examen se déroule à la maternité.