Ce père a travaillé 20 ans en tant que concierge dans une université pour permettre à ses cinq enfants de faire des études gratuitement

Aux États-Unis, un père de famille a passé 20 ans de sa vie à travailler de nuit dans un campus universitaire pour permettre à ses enfants d'y faire leurs études.

Fred Vautour est un père de cinq enfants qui a tout fait pour que ces derniers puissent suivre des études. En effet, afin que ses enfants puissent étudier à Boston College, une grande université américaine, le père de famille a donné du sien en travaillant de nuit comme concierge sur le campus universitaire.

Selon la politique universitaire de l’établissement, les personnes employées à l’université ne paient aucun frais de scolarité pour leurs enfants admis dans l’établissement. Ainsi, Fred Vautour a travaillé comme concierge de nuit au campus et a passé des heures à nettoyer les bâtiments universitaires pour que ses enfants puissent aller à l’université. S’il a fait cela, c’est parce que sa femme et lui n’ont jamais eu les moyens d’étudier dans une grande école, et il voulait offrir cette chance à ses enfants.

Crédit photo : The Boston Globe

Il travaille de nuit pendant 20 ans

Après vingt ans à travailler dans le campus, les cinq enfants de Fred Vautour ont tous été admis dans cette université et ont tous obtenu leur diplôme.

“Que tous les cinq réussissent, c’est un rêve devenu réalité. Je n’y aurais jamais cru. C’est un peu triste car quand j’ai commencé, je me disais que mes enfants allaient tous à l’université pendant 18 ans et qu’avec un peu de chance, ils viendraient tous ici. Et maintenant, c’est fini”, a-t-il déclaré au site du Boston College.

Crédit photo : The Boston Globe

Ce travail a permis à la famille de Fred Vautour d’économiser près de 700 000 dollars en frais de scolarité, soit environ 602 500 euros. Cette réussite est un vrai bonheur pour Debbie Vautour, la mère de famille, qui a affirmé que le fait de voir sa dernière fille avoir son diplôme était “un cadeau merveilleux”.

“Maintenant, les enfants ont les moyens et les outils pour réussir. C’est vraiment un rêve incroyable. Fred et moi n’avons jamais pu aller à l’université, alors on le vit à travers eux. Leurs moments forts sont les nôtres et on les accompagne à chaque étape. Je ne peux pas vous dire à quel point mon coeur est grand en ce moment. Voir le dernier sur scène est tout simplement incroyable. Je suis tellement heureuse”, a confié Debbie Vautour.

Les enfants très reconnaissants

Lors de chaque cérémonie des diplômes, Fred Vautour était présent et a attendu ses enfants pour leur remettre leur précieux document. Aujourd’hui, tous les enfants de Fred sont extrêmement reconnaissants envers leur père.

“C’était irréel. Nous sommes tellement reconnaissants envers notre père pour tout ce qu’il a fait et enduré pour soutenir ses enfants. Il vit pour nous”, “Nous ne savons même pas comment le remercier pour son service, sa loyauté et son amour”, “Je lui dois tout. Il était déterminé à travailler pour les autres et pour ses enfants afin qu’ils aient une vie meilleure. C’était vraiment son rêve”, ont-ils déclaré au Boston College.

Crédit photo : Boston College

Deux fils de Fred sont diplômés d’une école de management et l’une des filles est devenue responsable d’une collecte de fonds. Tom, l’un des fils du couple, est aujourd’hui consultant en informatique et la dernière à avoir obtenu son diplôme, Alicia, veut passer ses examens d’infirmière.

Cette réussite prouve que le sacrifice de Fred Vautour en valait la peine et rappelle le parcours de cet autre père de famille qui a réussi à décrocher son diplôme universitaire tout en s’occupant de son fils et en cumulant trois emplois. Des parcours inspirants.