Ce professeur parcourt 4 km à pied dans la neige et l'obscurité pour donner cours à ses élèves

Un homme marche dans la neige

Alors que plusieurs mètres de neige recouvraient le secteur de Brains, au sud de Nantes, un professeur déterminé à donner cours à ses élèves a parcouru 4 kilomètres à pied pour rejoindre son école.

En hiver, quand il y a beaucoup de neige, certains cours peuvent être annulés, pour le plus grand bonheur des élèves. Mais ce n’est pas le cas à l’école Jules-Verne de Brains, située au sud de Nantes. En effet, un enseignant a fait preuve d’une grande détermination pour faire cours à ses élèves malgré les conditions météorologiques difficiles.

Une route enneigée
Crédit photo : iStock

Il s’agit de Gérald Brisorgueil, un enseignant de CM, qui a parcouru 4 kilomètres à pied dans la neige pour aller jusqu’à son école.

4 kilomètres en pleine nuit

Le professeur a fait le chemin qui séparait son domicile de l’établissement scolaire en pleine nuit puisqu’il est parti de chez lui à 8h du matin. Il est arrivé à l’école 45 minutes plus tard et était à l’heure pour accueillir les enfants.

“J’ai marché 4 kilomètres, c’était magnifique. J’en ai profité pour faire de belles photos et observer les traces des animaux : renards, cerfs…” a-t-il confié à Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Des enseignants déterminés

S'il est possible de rester chez soi quand il y a de la neige et du verglas dehors, Gérald Brisorgueil a décidé d'aller travailler malgré les conditions hivernales. Le professeur estime que “l’école a le devoir d’accueillir les enfants”. Son initiative a inspiré trois autres de ses collègues qui sont également venus à pied jusqu’à l’école, alors qu’ils vivent dans une autre commune.

Bien qu’ils soient arrivés en retard, ils étaient présents pour donner cours aux enfants. Une démarche courageuse et déterminée !

Source : Ouest-France
