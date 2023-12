À seulement 28 ans, elle devient la patronne de Leroy Merlin grâce à son incroyable parcours

À 28 ans, Agathe Monpays a été promue directrice générale de l’enseigne de bricolage Leroy Merlin. En quelques années, la jeune femme a gravi les échelons pour se hisser à la tête de l’entreprise.

Agathe Monpays est une jeune femme âgée de 28 ans. Malgré son jeune âge, elle a réussi à gravir les échelons et a été promue directrice générale française de Leroy Merlin, leader européen du bricolage. Mais comment est-elle arrivée à ce poste important si rapidement ? Contrairement à des rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux, Agathe Monpays n’a aucun lien de parenté avec la famille Mulliez, qui détient de nombreuses marques connues comme Leroy Merlin, Auchan, Decathlon ou Kiabi. Si Agathe Monpays a réussi, c’est parce qu’elle a su faire ses preuves.

La jeune femme a étudié à l’Iéseg School of Management, une école classée en septième position parmi les grandes écoles de commerce. Elle a obtenu un master 2 en management, marketing et distribution. Son diplôme en poche, Agathe est entrée chez Leroy Merlin en septembre 2016. Pendant quatre ans, elle a travaillé comme cheffe de secteur dans un magasin de Valenciennes, dans les Hauts-de-France. Elle était la supérieure des chefs de rayon et son travail consistait à coordonner et à superviser le fonctionnement d’un ensemble de rayons du magasin.

À 28 ans, elle est directrice générale de Leroy Merlin France

En septembre 2020, Agathe a été nommée directrice du magasin Leroy Merlin de Tourcoing, toujours dans le nord de la France. Deux ans plus tard, elle part à Athènes pour diriger les filiales grecques de l’enseigne de bricolage. Finalement, Agathe a fait ses preuves puisqu’elle a été promue directrice générale de l’enseigne Leroy Merlin France dès son retour au pays, grâce à son sens du commerce et du management, sa force de conviction, sa capacité d’adaptation et ses qualités relationnelles.

Crédit photo : Leroy Merlin

En tant que directrice générale, elle a désormais plusieurs missions à remplir. Elle devra renforcer l’attractivité de la marque, poursuivre la dynamique engagée vers une entreprise plateforme pour un habitat positif et trouver de nouvelles solutions pour l’habitat, dont la rénovation énergétique.

En plus de cela, Agathe est bénévole aux Restos du Coeur depuis 2011. Elle est également devenue maman depuis un an. Un nouveau challenge dans une vie déjà bien remplie.