À 100 ans, ce Brésilien détient le record du monde du plus grand nombre d'années dans la même entreprise

Début janvier, un Brésilien a fait son entrée dans le Livre Guiness des records. La raison ? Le centenaire détient la palme de la plus longue carrière dans la même entreprise.

Walter Orthmann, 100 ans, peut se targuer de figurer dans le Livre Guiness des records. Il faut dire que le Brésilien a accompli un véritable exploit. Ce dernier a travaillé dans une seule et même entreprise pendant… 84 ans !

Une carrière exemplaire

Depuis le 6 janvier, il détient le record de la plus longue carrière dans la même entreprise, indique le Guiness World Records sur son site web.

C’est à l’âge de 15 ans que le jeune Walter a fait ses premiers pas chez Industrias Renaux, une entreprise de confection de textile située à Santa Catarina (sud du Brésil). À l’époque, sa famille était en proie à d’importants problèmes financiers.

« En 1938, les enfants devaient travailler pour aider et soutenir la famille. En tant que fils aîné de cinq enfants, ma mère m'a emmené chercher un emploi à l'âge de 14 ans », a déclaré Walter.

Son premier poste consistait à préparer les marchandises, mais ses compétences exceptionnelles, dont la maîtrise de la langue allemande, lui ont permis de gravir les échelons à la vitesse de l’éclair. En effet, Walter a été promu directeur des ventes peu de temps après son arrivée.

Un homme motivant

Au cours de sa carrière, le centenaire a assisté à un grand nombre de changements dans l’entreprise et dans le monde. C’est pour cette raison que cet employé modèle a fait tout son possible pour s’adapter à cette société en perpétuelle mutation.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son charisme, son empathie et son humanité ont fait de lui un leader fort apprécié. Selon lui, le meilleur conseil professionnel qu’il puisse donner est d’essayer de travailler pour une bonne entreprise et dans un domaine où l’on se sent motivé.

Le 19 avril dernier, Walter a fêté ses 100 ans en compagnie de ses collègues, amis et famille.

