Découvrez les menus Stranger Things et leurs verres exclusifs à collectionner chez Burger King

À l’occasion de la sortie de la cinquième et dernière saison de “Stranger Things”, Burger King s’associe avec la série en dévoilant deux nouveaux menus qui vont ravir les fans.

Vous avez déjà commencé la nouvelle saison de "Stranger Things" ? Bonne nouvelle : un partenariat entre la série et Burger King vient d'être créé !

Crédit photo : Netflix

La cinquième et dernière saison de “Stranger Things” est enfin là, puisque sa première partie est disponible sur Netflix depuis le 27 novembre. La deuxième partie sera disponible le 26 décembre et l'épisode final le 1er janvier. Pour l’occasion, Burger King vous régale en sortant deux menus exclusifs qui devraient vous ravir.

“Nous cherchons à raconter des histoires qui sont authentiques à nos contenus et uniques à nos marques partenaires. Nous souhaitons donner à ces dernières un rôle unique à jouer dans l'univers de nos franchises, à partir d'une connexion stratégique forte entre nos deux marques. Nous co-construisons avec les marques pour qu'elles puissent comprendre ce qui anime nos fans, afin de créer des campagnes qui les surprennent, les divertissent et les galvanisent”, a annoncé Netflix.

Deux menus exclusifs

Du 25 novembre au 5 janvier 2026, Burger King dévoile deux nouveaux menus : le Hellfire Club et l’Upside Down. Le premier menu sera composé d’un burger au poulet avec une sauce au sirop d’érable, des oignons, du cheddar, des cornichons et de la mayonnaise. Le second propose un burger au boeuf avec du bacon, du cheddar, de la sauce au sirop d’érable, des cornichons, des oignons et de la mayonnaise. Ce menu est disponible uniquement avec l’application Burger King, qui vous permet de récupérer des coupons et de scanner votre commande directement à la borne.

Vous l’aurez compris : Burger King fait un gros clin d’oeil à la série en sortant des burgers au sirop d’érable. En effet, comment ne pas penser aux délicieuses gaufres dont raffole Eleven dans la série ? Pour agrémenter vos plats et accompagner vos tenders, deux nouvelles sauces sont proposées. Vous pourrez opter pour la Surfer boy (en référence à l'emblématique camion de pizza dans la série), une sauce à l’ananas sucrée salée, ou la sauce Vecna, au goût très épicé.

Enfin, pour chaque menu acheté, vous aurez la chance d’obtenir un verre exclusif et de commencer une collection de cinq visuels différents.

Crédit photo : Burger King - STRANGER THINGS ™/© Netflix. Used with permission

Un dessert gourmand

Mais ce n’est pas tout ! En plus de proposer ces deux menus exclusifs, Burger King commercialise un nouveau dessert : la glace King Fusion Eleven. Avec ses deux mini gaufres, toujours en référence au personnage central de la série, cette glace au coulis spéculoos va ravir les plus gourmands d'entre nous.

Des menus inédits à savourer devant votre série préférée !