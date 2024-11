Deux Américains, qui vivaient à Nîmes depuis un an, ont fait le choix de rentrer aux États-Unis après avoir vécu, selon eux, un cauchemar.

La France serait-elle devenue inhospitalière pour les étrangers souhaitant s'y établir ?

C'est en tout ce qu'affirme un couple d'expatriés américains qui veut fuir l'hexagone après seulement une année passée dans le pays. Affirmant vivre un vrai « cauchemar » depuis un an, ces deux ressortissants justifient ce départ précipité en pointant les incohérences de l'administration, tout en fustigeant le manque, présumé, de sociabilisation des Français.

Crédit photo : iStock

Ces expatriés veulent fuir la France, car leur vie dans le pays est un « cauchemar »

Originaires de Californie, Joanna (74 ans) et Ed McIsaac-Kierklo (75 ans) avaient tout plaqué il y a un an pour s'installer dans le Gard, un département dont ils étaient tombés amoureux 13 ans plus tôt, à l'occasion d'un séjour de deux mois dans la ville de Nîmes, en 2010. Littéralement sous le charme de la région, ils s'étaient alors jurés d'y passer leurs vieux jours.

Un rêve qui s'est finalement réalisé l'an dernier lorsque les deux septuagénaires ont franchi le pas et l'Atlantique, pour s'installer non loin de la plus romaine des villes françaises. À l'époque, Ed et Joanna débarquent dans le Gard avec des étoles plein les yeux et la ferme intention de profiter de cette retraite bien méritée, sous le soleil du sud de la France. Mais ils vont vite déchanter.

Le couple est d'abord déçu de constater que la vie quotidienne en France n'est pas aussi rose que l'on croit. Pourtant friands de gastronomie française, Ed et Joanna déplorent par exemple un manque criant de produits frais dans les supermarchés.

« Les gens se disent : 'Oh mon dieu, la cuisine française est tellement fabuleuse'. Oui, si vous voulez manger du brie, du pâté, des viennoiseries et du pain français toute la journée, mais qui mange comme ça ? » Joanna McIsaac-Kierklo

Crédit photo : DR

Mais ce n'est pas tout, car les deux retraités vont très vite être confrontés aux obstacles de l'administration française, réputée - il est vrai - pour son fonctionnement parfois complexe. Et pour ne rien arranger, ils perçoivent une forme de morosité ambiante, allant même jusqu'à dire qu'il « n'y a pas de joie » dans ce pays. De manière générale, le couple n'en peut plus des Français, qu'ils jugent asociaux. « Chaque jour, nous souffrons », a ainsi confié Joanna McIsaac-Kierklo, qui n'hésite pas à qualifier de « cauchemar », sa vie dans le Gard.

Et de conclure : « J’aimerais que plus de gens montrent le côté désagréable de la France ».

Totalement désabusés par cette expérience, Ed et Joana ont décidé de quitter la France. Ils ont d'ores et déjà pris leur billet d'avion et rentreront dans leur pays natal en janvier.