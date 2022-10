S’expatrier est l’une des meilleures solutions pour refaire sa vie dans un autre pays. Découvrez ce classement des 15 pays où s’expatrier pour un Français.

Comment faire pour s’expatrier ?

Femme préparant son voyage Crédit : kitzcorner

À voir aussi

Qu’elle soit vécue seul ou en famille, l’expatriation offre de nombreux avantages :

Amélioration du cadre de vie ;

Possibilité de trouver plus facilement un emploi ;

Etc.

Vivre à l’étranger, c’est aussi s’ouvrir au monde et à de nouvelles cultures. Cependant, l’expatriation ne se décide pas sur un coup de tête. Pour s’expatrier dans les règles, il est important de bien préparer son départ, en utilisant notamment des To Do List.

Lors du voyage et lors de votre installation dans votre pays d’accueil, conservez à portée de main, idéalement au même endroit, tous les documents nécessaires :

Passeport ;

Visa ;

Permis de conduire ;

Attestations D’assurance ;

Etc.

Pour éviter le moindre stress, il est préférable d’avoir un emploi avant même votre arrivée. Pensez aussi à bien vous renseigner sur votre pays d’accueil pour pouvoir notamment connaître les risques éventuels ou le budget à préparer (en plus du coût du voyage).

Renseignez-vous en outre sur les conditions de travail en vigueur sur place. Avant de quitter la France, veillez à gérer tout le côté administratif. Si vous êtes propriétaire en France, la location ou la vente de votre bien est une option.

Prévenez aussi votre banque de votre départ pour un autre pays. N’oubliez pas non plus d’interrompre tous vos contrats (téléphone, énergie, eau, Internet) avant votre expatriation.

En outre, organisez en amont votre futur quotidien :

Scolarisation et garde des enfants ;

Lieu de vie ;

Bureau ;

Horaires ;

Déplacements ;

Etc.

Avant de partir, n’hésitez pas non plus à apprendre la langue de votre pays d’accueil. Assurez-vous de bien préparer toute votre tribu au départ, surtout les enfants en bas âge.

Enfin, n’hésitez pas à préparer le terrain en faisant un voyage de découverte avant votre installation définitive.

Pourquoi s’expatrier ?

Un jeune homme attendant au terminal de l’aéroport pour s’expatrier Crédit : Prostock-Studio

Recherche d’une meilleure qualité de vie, découverte d’une culture et d’une nouvelle langue, sortie de sa zone de confort… différentes raisons peuvent pousser un Français à s’expatrier. Si vous aussi vous rêvez de quitter la France et de vivre une nouvelle vie ailleurs, l’expatriation est peut-être la meilleure solution.

Toutefois, avant de mettre votre projet en place, différents critères doivent être pris en compte, notamment le choix du pays où vous irez vous installer. Pour vous aider, voici un classement des 15 destinations où il fait bon vivre et où s’expatrier pour un Français.

Pays n°1 : s’expatrier en Norvège

Vue sur le canal et sur des maisons colorées en Norvège Crédit : TT

Pour vivre et travailler à l’étranger, les pays nordiques figurent parmi les destinations les plus prisées par de nombreux expatriés, notamment les Français. Classée parmi les pays les plus heureux du monde, la Norvège fait partie des destinations idéales pour avoir une meilleure qualité de vie. En plus de sa nature exceptionnelle et de son ambiance tranquille, ce pays séduit par son taux de chômage très bas, son excellent système de sécurité sociale ou encore son excellente éducation. La Norvège convient ainsi aussi bien pour une expatriation en solo qu’avec tous les membres de la famille.

Pays n°2 : s’expatrier en Australie

Femme expatriée à Sydney en Australie Crédit : Daviles

Vous rêvez de refaire votre vie à proximité de la nature entre forêt tropicale et plage ? L’Australie est un excellent choix pour votre expatriation. En plus de son cadre exceptionnel, ce pays offre de nombreuses opportunités de carrière. Particulièrement propice à l’immigration, cette destination accueille diverses cultures et nationalités. Comme les plus de 20000 expatriés français qui se sont déjà laissé séduire, pourquoi ne pas faire le voyage et vous installer en Australie ?

Pays n°3 : s’expatrier au Portugal

Couple d’expatriés au Portugal Crédit : Yanosh_Nemesh

Le Portugal est une destination de choix pour les Français souhaitant rester en Europe. Il s’agit du pied-à-terre idéal pour les expatriés désireux sous un beau temps perpétuel. En choisissant le Portugal, vous profiterez aussi d’une bonne qualité de vie. Ce pays se retrouve par ailleurs dans ce classement grâce à l’accueil chaleureux de ses habitants, sa culture riche et ses paysages exceptionnels. Il s’agit aussi d’une destination prisée par les digital nomades grâce au dynamisme de l’univers des start ups et du digital. Et puisque ce pays est membre de l’Union européenne, vous n’aurezpas besoin d’un visapour vous y installer.

Pays n°4 : s’expatrier en Suisse

Expatriés en Suisse Crédit : Denis Linine

Pour un projet d’expatriation réussi et réalisé en toute tranquillité, choisissez la Suisse. Cette destination offre de bonnes conditions de vie avec des salaires plus élevés qu’en France. Les conditions professionnelles y sont optimales et la bonne santé économique n’est plus à préciser. Choisir la Suisse revient aussi à s’assurer un dépaysement permanent en plein cœur de l’Europe grâce à ses magnifiques paysages.

Pays n°5 : s’expatrier au Danemark

Personnes à vélo à Copenhague au Danemark Crédit : william87

Le Danemark figure dans la sélection des pays où il faut vivre pour être heureux. Réputée pour être le pays le moins corrompu du monde, cette destination attire de nombreux entrepreneurs et professionnels souhaitant faire carrière ailleurs qu’en France. Le Danemark séduit notamment les Français grâce à ses salaires attractifs et à ses opportunités de travail florissantes.

Pays n°6 : s’expatrier au Vietnam

Famille d’expatriés au Vietnam Crédit : Bicho_raro

Vivre dans une destination exotique vous fait rêver ? Laissez-vous tenter par la vie d’expat au Vietnam. Que vous partiez en solo ou en famille, le Dragon de l’Asie attire par le coût de la vie et par les perspectives de carrière intéressantes. Vivre dans cette contrée présente d’autres avantages comme la découverte de sa culture exceptionnelle, de ses paysages spectaculaires, sans oublier l’accueil et la générosité de ses habitants. Vous profiterez aussi d’un climat agréable quasiment toute l’année.

Pays n°7 : s’expatrier au Canada

Couple d’expatriés heureux au Canada Crédit : Kar-Tr

Le Canada est une destination souvent choisie par les Français souhaitant partir vivre à l’étranger. En plus de ses grands espaces, le pays possède de grandes villes dynamiques aussi bien sur le plan économique que culturel, à l’image de Vancouver et de Toronto. Cette contrée présente d’autres avantages attirant les expatriés comme l’absence de barrière de langue, surtout pour ceux qui optent pour une expatriation au Québec. Le sens de l’accueil, la gentillesse des habitants ainsi que les paysages époustouflants sont autant d’atouts du Canada.

Pays n°8 : s’expatrier au Luxembourg

Femme expatriée heureuse tient le drapeau du Luxembourg Crédit : frantic00

Comptant moins de 60 0000 habitants, cette petite contrée d’Europe fait partie des meilleurs pays où s’installer. Un taux de chômage bas, un revenu par habitant élevé ainsi qu’une stabilité politique et sociale garantissent un excellent niveau de vie.

Pays n°9 : s’expatrier au Mexique

Couple d’expatriés dans l'amour au Chiapa de Corzo ville, voyager au Mexique. Crédit : diegocardini

Grâce à l’amabilité des locaux et au coût de la vie abordable, le Mexique se retrouve dans ce top des pays où vivre pour les Français. En dépit du taux de violence assez élevé, cette contrée attire de plus en plus d’expatriés, notamment les amateurs d’automobiles et les professionnels du tourisme, de l’aérospatial et de l’agroalimentaire.

Pays n°10 : s’expatrier au Costa Rica

Jeune homme expatrié arrivé au Costa-Rica Crédit : Dennis Alberto Gonzalez Salas

Le Costa Rica est sans aucun doute l’un des pays parfaits où s’installer pour un expatrié français. Compatible avec un projet d’expatriation en famille, il s’agit de l’un des territoires les plus sûrs d’Amérique latine. Misant beaucoup sur ledéveloppement durable, sur l’écotourisme et l’éducation, le Costa Rica est un excellent choix pour mettre en place votre projet. De plus, cette contrée est idéale pour ceux qui souhaitent une vie au cœur d’une nature luxuriante et pour les adeptes d’activités en plein air.

Pays n°11 : s’expatrier à Singapour

Voyage à Singapour Crédit : structuresxx

Si la qualité du système de santé fait partie de vos critères de sélection, la ville de Singapour est faite pour vous. Particulièrement sûre, cette contrée a tout ce qu’il faut pour vous faire sentir heureux : excellente éducation et niveau de vie élevé. Multiculturelle et dynamique, Singapour offre également de nombreuses opportunités de carrière.

Pays n°12 : s’expatrier en Autriche

Village en Autriche Crédit : Patryk_Kosmider

Pour un expatrié qui recherche une destination profitant d’une situation économique stable et d’un excellent niveau de sécurité, jetez votre dévolu sur l’Autriche. Cette contrée abrite en plus l’une des villes les plus agréables au monde : Vienne. Par ailleurs, cette contrée d’Europe possède une richesse historique et culturelle exceptionnelle, en plus d’un environnement naturel remarquable.

Pays n°13 : s’expatrier au Panama

Vue sur la ville de Panama Crédit : SL_Photography

Pays le plus sûr d’Amérique centrale, le Panama mérite amplement sa place dans cette sélection des destinations où vivre pour un Français. Il s’agit de la destination idéale pour ceux qui rêvent de vivre sous un climat agréable avec un temps constamment ensoleillé. De plus, le Panama se distingue par sa richesse culturelle, mais aussi par sa fiscalité particulièrement intéressante pour les étrangers.

Pays n°14 : s’expatrier en Angleterre

Expatriés débarquant à une gare à Londres Crédit : VV Shots

En dépit du Brexit, l’Angleterre figure parmi les meilleurs endroits où s’installer seul ou avec des enfants. Comptant de nombreux immigrants issus des quatre coins du monde, cette contrée se révèle particulièrement accueillante. Que vous choisissiez de vous installer à Londres ou dans une autre ville, profitez de bonnes conditions de vie en général et d’un excellent niveau d’éducation. La bienveillance et la convivialité des habitants font aussi partie des avantages de vivre en Angleterre.

Pays n°15 : s’expatrier à Taïwan

Vue sur la ville de Taipei à Taïwan Crédit : StockByM

Pour donner une dimension internationale à votre carrière ou tout simplement pour vivre un dépaysement, Taïwan est le pays parfait pour vous. Avec le développement économique du pays, il s’agit de la destination idéale pour les investisseurs. Autres points forts : le climat exceptionnel, la gentillesse et la générosité de la population locale.