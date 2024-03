Depuis 3 ans, ce SDF fait le tour de France à vélo avec son chien

Djay est un sans-abri qui a décidé de se lancer un défi : ne pas rester au même endroit et faire un tour de France à vélo, en compagnie de son chien. Depuis 3 ans, il arpente les routes de France.

Djay est sans-abri et il y a trois ans, il a décidé de faire un tour de France à vélo. Il est parti de Calais le 29 avril 2021 avec un simple vélo et un sac à dos. Par la suite, il a trouvé une petite roulotte dans laquelle il a pu stocker ses affaires.

Quel que soit le temps extérieur, Djay passe ses journées à pédaler. Mais il n’est pas seul : il peut compter sur la présence de Natchav, son fidèle chien qu’il a rencontré au moment de son départ.

Crédit photo : iStock

Cela fait maintenant trois ans que Djay parcourt la France entière. Chaque jour, il pédale pendant une dizaine de kilomètres. Un choix que ce sans-abri a fait dans le but de toujours rester mobile.

“On ne m’a pas appris la stabilité. J’étais à la rue à l’âge de 8 ans, a-t-il confié au Républicain. C’est un peu difficile de rester au même endroit tout le temps. Aujourd’hui, je ne subis plus. J’ai commencé par une voiture puis un camion, j’ai voyagé en stop et maintenant en vélo. Je suis né il y a 3 ans.”

Un tour de France à vélo

Le parcours de Djay relève du défi car en comptant son poids, celui de son vélo et de sa roulotte, le sportif a 400 kilos à transporter. Pour survivre à la précarité, Djay est devenu photographe itinérant. Ainsi, il propose à prix libre des cartes postales et des calendriers. Parfois, il n’a pas d’autre choix que de faire la manche devant les magasins ou de chercher un moyen pour prendre une douche, partager un repas avec une famille ou se rendre utile dans une maison.

Au cours de son voyage, Djay aime admirer les paysages et faire des rencontres. Par la suite, il aimerait se rendre à la Dune du Pyla puis en Bretagne, avant de parcourir tous les départements de France. À terme, il envisage de s’aventurer sur les routes à l’étranger. Il aimerait également changer de vélo car le sien a de plus en plus de difficultés à tracter sa roulotte et menace de casser à tout moment.