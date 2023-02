Ce jeune de 27 ans va faire un tour de France à vélo et parcourir 8 000 km en trois mois

Quentin Clavel, âgé de 27 ans, s’est lancé un nouveau défi : faire le tour de la France à vélo pendant trois mois et dormir chez l’habitant, pour rencontrer les Français.

Quentin Clavel est un jeune homme de 27 ans passionné de vélo et d’aventure. En 2022, il a déjà traversé l’Afrique seul avec son vélo, surnommé Riri. Pendant six mois, il a parcouru 11 000 km et a découvert 10 pays différents.

Crédit photo : Quentin Clavel Aventure

À peine rentré de son voyage, il souhaite déjà repartir. Mais pour aller où ? En choisissant sa prochaine destination, Quentin s’est rapidement tourné vers la France.

« Je n’ai pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour vivre une aventure, a-t-il déclaré. J’adore la France et je voulais redécouvrir ses régions, ses paysages, son patrimoine… Il y a de très belles choses à observer à deux pas de chez nous. »

Il fait le tour de la France à vélo

Au total, Quentin prévoit de pédaler environ 8 000 km, dont 90 000 mètres de dénivelé positif. En un peu plus de trois mois, il souhaite traverser 10 régions et 42 départements. Le jeune homme est parti ce vendredi 17 février de Lille. Il va passer par la Normandie, la Bretagne, avant de s’aventurer dans le col des Pyrénées et de remonter par les Hautes-Alpes et l'Alsace. Il souhaite retourner à son point de départ fin mai ou début juin.

« Je réalise un vrai tour de France, c’est-à-dire que je suis au plus près de ses contours. Je longe au maximum ses côtes terrestres. Je commence à rouler vers 8h ou 9h et je réalise en moyenne entre 80 et 100 km par jour. Mais je sais que cela sera beaucoup moins lorsque je serai en montagne », a expliqué le jeune homme.

Pour son voyage, tout est prêt : il a un sac de couchage, une trousse de pharmacie, un kit de réparation pour son vélo et des vêtements. Seul, il adaptera ses journées à son état de fatigue.

Partir à la rencontre des Français

Si Quentin est passionné par le vélo, une autre raison l’a poussé à faire ce tour de France. Pendant son voyage, le jeune sportif souhaite rencontrer un maximum d’inconnus sur sa route. En effet, il espère dormir chez l’habitant pendant son périple, afin de rencontrer les Français et prouver qu’ils peuvent faire preuve d’hospitalité.

« Mon objectif est de dormir le plus souvent chez l’habitant, a affirmé Quentin. L’idée, c’est d’avancer et de vivre des choses avec les habitants des régions que je vais traverser. J’invite tous ceux qui le souhaitent à parcourir quelques kilomètres avec moi ou à partager un moment autour d’un verre ou d’un repas. »

Crédit photo : Quentin Clavel Aventure

Depuis que son voyage a commencé, Quentin n’a passé qu’une seule nuit dehors. Il a déjà été accueilli par plusieurs personnes dont Annette, une femme âgée de 80 ans qui l’a reçu « comme un prince » et lui a préparé un bon repas. Bien que les conditions soient difficiles à cause de la météo, Quentin ne lâche rien et compte aller jusqu’au bout de son projet.