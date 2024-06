Depuis le mobil-home où il vit pauvrement, ce joueur de poker gagne 800 000 € en ligne, en seulement... 6 minutes

On vous raconte aujourd'hui l'histoire incroyable d'un joueur de poker qui a déroché un jackpot inespéré.

Si la chance sourit aux plus audacieux, elle peut parfois nous tomber dessus, sans qu'on la provoque.

Un joueur de poker en ligne vient d'en faire l'incroyable expérience après avoir décroché un jackpot de manière totalement inattendue.

Le jeudi 13 juin dernier, peu après 1h30 du matin, seulement 2 heures après avoir créé son compte en ligne, cet homme, inscrit sous le pseudonyme d'« Ara digne40 », a ainsi empoché la somme extraordinaire de... 800 000 euros en à peine 6 minutes. Ce formidable gain devrait chambouler le quotidien de cet heureux veinard qui habitait jusqu'alors dans un modeste... mobil-home.

Crédit photo : iStock

Ce joueur de poker, qui habite dans un mobil-home, gagne 800 000 € en... 6 minutes

Invité de l'émission RMC Poker show, l'intéressé - tatoueur de profession - a raconté cette soirée inoubliable, qui avait pourtant très mal commencé.

« Je passe la soirée avec des collègues qui font un expresso (des parties rapides à 3 joueurs N.D.L.R) à 2 euros. Je fais perdre une partie à un collègue qui pouvait gagner une dizaine d'euros. Un peu frustré, il s'énerve et m'insulte (...) », explique-t-il dans un premier temps.

« Un peu frustré, je rentre chez moi, je crée mon compte, je dépose 50 euros et je m'amuse sur des expressos à 5 ou 10 euros et au bout d'1h30, je passe sur la partie à 1 000 000 d'euros. Et je la gagne d'une manière (...) à ne pas enseigner dans les écoles de poker », a-t-il ensuite ajouté, non sans un certain humour.

Crédit photo : iStock

Il a finalement remporté la partie en décrochant 800 000 euros face aux deux autres joueurs qui, eux, ont partagé la somme restante (120 000 euros pour le 2e et 80 000 pour le 3e). Aussitôt après sa victoire, « Ara digne40 » n'a pas vraiment compris ce qui lui arrivait.

« Au départ, j'y crois pas (...) je ne réalise pas trop parce que je me dis 'j'ai peut-être pas joué de l'argent réel' », a-t-il ainsi raconté. Après avoir mis un peu de temps à digérer, il est désormais bien conscient d'avoir gagné beaucoup d'argent et que sa vie va forcément changer.

Un joli petit coup de pouce pour ce joueur qui, de son propre aveu, a « un parcours de vie compliqué ».