L'application WhatsApp va devenir indisponible sur certains téléphones à partir du 1er janvier 2023

Avis aux utilisateurs de WhatsApp : l’application mobile de messagerie ne sera plus accessible sur certains modèles de téléphone à partir du 1er janvier 2023.

Alors que la nouvelle année approche à grands pas, de nombreux changements sont à prévoir. Si vous utilisez WhatsApp, cette information devrait vous intéresser.

En effet, l’application de messagerie ne sera plus disponible à partir du 1er janvier 2023 sur certains modèles de téléphones mis en vente il y a plus de 10 ans, rapportent nos confrères de BFM TV. Cette mesure concerne les appareils comportant une version antérieure à Android 4.1 et iOS 12.1.

«Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents», explique la plateforme sur sa page d’aide.

Cette mesure concerne 49 modèles

Au total, 49 modèles de smartphones se verront privés de WhatsApp : les iPhone 5 et 5c, les Samsung Galaxy S2 et S3 mini, LG Optimus F3, le HTC Desire 500 ou encore les Huawei Ascend D. Comme le précise le site d’information, seuls 0,2% des Android seraient concernés.

Pas de panique, si vous possédez l’un de ces modèles, vous pouvez mettre à jour le système d’exploitation via les paramètres de votre téléphone pour obtenir la nouvelle version :

«Si nous cessons de prendre en charge votre système d’exploitation, vous en serez informé(e) et il vous sera rappelé à plusieurs reprises de mettre votre appareil à niveau pour continuer à utiliser WhatsApp», a précisé la société.