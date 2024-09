Des cambrioleurs pénètrent chez elle, elle les arrête avec... son téléphone

À Rennes, une étudiante victime d’un cambriolage a eu un bon réflexe pour faire fuir les malfrats de chez elle.

Ce samedi 31 août, une étudiante habitant à Rennes a eu une grosse frayeur. Dans la nuit, aux alentours de 4h30 du matin, elle a entendu des bruits dans son logement. Victime d’un cambriolage, la jeune fille a tout fait pour ne pas se faire repérer et ainsi éviter de se mettre en danger.

En effet, deux cambrioleurs se sont introduits en pleine nuit chez l’étudiante.

“Elle a entendu des gens chuchoter, elle a eu le réflexe de se cacher dans sa chambre. Elle a ensuite adressé un SMS au numéro d’urgence 114”, a expliqué Catherine Jaunâtre, cheffe du bureau de la communication à la Direction interdépartementale de la Police nationale de Rennes.

Crédit photo : iStock

Elle utilise son téléphone

Le 114 est un numéro d’urgence destiné aux personnes sourdes et malvoyantes. De cette façon, ces personnes peuvent contacter les urgences via un site ou une application, en utilisant la langue des signes. Il est également possible d’envoyer un SMS au numéro pour contacter la police. En France, le 114 est encore méconnu car selon l’Institut Viavoice, qui a mené un sondage sur le sujet, seuls 3% des Français connaissent ce numéro, et seulement 6% chez les principaux concernés.

Crédit photo : iStock

Par chance, l’étudiante rennaise connaissait ce numéro et a eu le bon réflexe de s’en servir. En effet, il est possible de contacter la police en composant le 114, notamment si vous êtes dans une situation dangereuse et que vous ne pouvez pas parler, comme c’est le cas dans un cambriolage.

“L’équipe de la brigade canine a pu intervenir moins d’un quart d’heure après le SMS de la jeune femme”, a indiqué Catherine Jaunâtre à France Bleu.

Ainsi, la police est rapidement arrivée sur les lieux et les cambrioleurs ont été pris en flagrant délit. Arrêtés, ils ont été jugés en comparution immédiate ce mercredi 4 septembre.