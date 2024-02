Prisée des cambrioleurs, la « méthode du parapluie » fait des ravages, voici comment s'en protéger

C’est une méthode de plus en plus utilisée par les cambrioleurs puisqu’elle ne laisse aucune trace. Malgré tout, il existe un moyen pour la contrer. On vous explique.

La « méthode du parapluie » est une méthode de plus en plus privilégiée par les cambrioleurs depuis plusieurs années. Ni vu ni connu, les malfrats peuvent ainsi s’introduire dans un domicile sans même que les propriétaires ne s’en rendent compte.

Avec cette méthode, les cambrioleurs n’ont plus besoin d’user de la force pour commettre leur méfait. Pour cela, ils crochètent la serrurerie du logement avec un outil équipé de fines lamelles en acier. De ce fait, ils ne laissent aucune trace d’effraction et peuvent même refermer la porte après leur vol.

Quelques conseils à suivre pour protéger son domicile contre cette technique

Face au nombre de cambriolages qui se produisent en France et afin de lutter contre cette « méthode du parapluie », il est fortement conseillé d’installer un cylindre de serrure à votre porte. Ce cylindre rendra plus difficile l’accès au logement. Vous pouvez également vous munir d’une porte blindée pour limiter les tentatives d’intrusions.

De plus, la mise en place d’un système d’alarme de protection et de vidéo-surveillance est recommandée afin de dissuader les cambrioleurs de pénétrer dans un domicile. D’après le site des Pages Jaunes, le « dispositif d’alarme dissuade et pousse 95% des voleurs à prendre la fuite ». Cette option est donc sérieusement à étudier. D’autres bons réflexes à avoir sont dispensés sur le site du Ministère de l’Intérieur.

Enfin, cette technique du « parapluie » est à double peine pour les victimes. En effet, sans trace d’intrusion comme des portes ou fenêtres cassées ou forcées, il est impossible de faire jouer l’assurance et donc de se faire rembourser les biens volés. Dans tous les cas, il est donc important de se protéger au mieux contre les menaces.