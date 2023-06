Des collants indéchirables à durée de vie multipliée, une invention made in France

Avec leur marque Cygnes, deux entrepreneurs français viennent de lancer un nouveau concept de collants qui seraient ultra résistants, leur permettant d’être utilisés bien plus longtemps qu’une paire de collants lambda.

En 2021, Inès Saadallah et Axel Delannoy ont commencé à commercialiser des collants exclusivement made in France, à travers leur marque Cygnes, dont le siège social est basé à Reims.

Crédit photo : Cygnes

Ces collants, dont 15 000 modèles ont été écoulés en deux ans, ont cette particularité de pouvoir être portés des dizaines de fois sans s’abîmer. Ce samedi 17 juin, le duo s’apprête à commercialiser un nouveau produit : un shorty à porter sous une jupe ou une robe pour éviter les frottements désagréables et parfois douloureux des cuisses.

Ces collants sont fabriqués par un atelier familial dans le sud de la France et valent une trentaine d’euros que les deux chefs d’entreprise justifient par la qualité du produit : “Nos produit peuvent être utilisés des dizaines de fois alors que la durée de vie d’un collant est en moyenne quatre utilisations”, explique Inès Saadallah à Ouest-France.

Crédit photo : Cygnes

En effet, selon le duo d’entrepreneurs, leurs collants seraient même tout bonnement indéchirables : “Le budget moyen par an et par personne consacré à l’achat de collants et de 150 euros (...) Il faut 750 litres d’eau pour fabriquer un seul collant”.

Des collants durables en opposition à l’obsolescence programmée

La destinée professionnelle et commune de Inès et Axel est arrivée par hasard, au détour d’une conversation alors qu’ils travaillent tous les deux comme consultants en stratégie marketing dans un cabinet parisien.

“Lors d’un repas familial, les femmes de mon entourage se sont mises à parler de leurs collants et se plaignaient qu’ils s’abîmaient sans cesse (...) Je me suis souvenue d’un documentaire diffusé sur Arte sur l’obsolescence programmée : comment les industriels avaient détérioré les produits pour gagner en volume”, se souvient Inès.

Crédit photo : Cygnes

Les deux entrepreneurs réalisent alors une étude de marché tout en analysant la composition des collants existants sur le marché. Ils contactent des fabricants pour leur proposer leur idée de faire des collants plus durables mais essuient de nombreux refus car “cela remettait en question leur business plan”.

Dès lors, ils prennent le taureau par les cornes et lancent des tests de produits avec un atelier familial : “Cette phase a duré un an et demi. Une fois que nous avons eu un prototype, nous l’avons envoyé dans un laboratoire avec deux modèles de collants de marques concurrentes pour les faire tester de manière anonymes. Un test sur un petit panel d’utilisatrices a aussi été organisé”, explique Inès.

Crédit photo : Cygnes

Les résultats sont prometteurs et permettent alors à Inès et Axel de se lancer dans la commercialisation de leur produit unique : des collants noirs d’une opacité de 40 deniers. Face au succès de démarrage, ils ont vite été en rupture de stocks avant de relancer la production et devenir une entreprise qui marche désormais comme sur des roulettes.