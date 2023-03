Une maman fait porter des vêtements pour fille à son garçon lors d'un shooting photo et provoque la colère des internautes

Une mère de famille s’est attirée la colère de certains internautes après qu’elle ait autorisé son fils à faire un shooting photo en portant des vêtements pour fille. Elle a tenté de se justifier.

Ebony est l’heureuse maman de trois garçons. Mais il y a quelques semaines, la maman aux 40 000 abonnés sur TikTok a partagé une courte vidéo d’un shooting photo auquel participait son jeune fils en décembre dernier.

La petite tête blonde aux yeux bleus pose fièrement devant un sapin de Noël, vêtu d’un pull et de collants. Le garçonnet remplaçait ce jour-là la petite fille prévue pour le shooting. Sa maman, Ebony, a alors accepté que son fils la remplace, comme elle l’explique en description de la vidéo : « Les haineux vont détester. Ce n'était pas prévu mais la petite fille n'était pas disponible alors il a pris le relais ».

Une différence de culture ?

En effet, il n’en fallait pas plus pour qu'Ebony s’attire les foudres de certains internautes. Avec sa longue chevelure blonde, le garçon peut effectivement passer pour une petite fille. Des internautes n’ont ainsi pas manqué d’accuser la maman de jouer avec l’identité de genre de son enfant.

La vidéo est alors visionnée plus de 2,6 millions de fois et les commentaires oscillent entre insultes et éloges face à la bouille du garçonnet.

Mais il y a deux jours, Ebony a publié une autre vidéo de son fils pour rappeler à qui veut bien l’entendre qu’il n’y a aucune ambiguïté de genre chez son enfant. « Je ne vois pas pourquoi tout le monde panique. Il se fiche de ce qu'il porte et sait qu'il est mignon », écrit la maman.

Beaucoup ont qualifié le garçon de « mignon » et une internaute originaire du Danemark s’est interrogée sur les différentes perceptions selon les pays : « C'est drôle de voir à quel point les pays sont différents. Au Danemark, ce type de vêtement est normal pour un garçon. Et la plupart d'entre nous aimons cela ».