Cet ingrédient de cuisine auquel personne ne pense est parfait pour éliminer les tâches jaunes des vêtements

En utilisant cet ingrédient, dites enfin au revoir aux tâches jaunes récalcitrantes sur vos vêtements.

Avec le printemps et l’été qui approche, vous avez envie de porter vos vêtements blancs. Cependant, un détail qui a son importance vous gêne : les tâches jaunes situées au niveau des aisselles. Pour certains, ce n’est pas un problème. Un petit coup d’eau de Javel et le tour est joué. Mais saviez-vous qu’il existe d’autres méthodes naturelles, et également efficaces pour lutter contre ces tâches jaunâtres ?

Crédit photo : AniHobel/ iStock

Ces tâches jaunes se forment avec la transpiration mais pas que. On retrouve aussi des résidus de gras et même de déodorant. Et même un tour en machine à laver ne suffit pas pour les éliminer pour de bon. À moins que vous n’utilisiez le vinaigre de cidre de pomme. En plus, ce dernier rend le linge plus doux.

Il suffit de recouvrir la tâche jaunâtre avec du vinaigre puis de passer le linge à la machine. Un fois le lavage terminé, votre linge devrait avoir retrouvé son blanc d’origine. Et si la tâche est coriace, mélangez de l’eau et du vinaigre de cidre puis laissez tremper votre linge durant une heure. Vous pouvez ensuite le mettre dans la machine.

Cette solution improbable et efficace pour élimine les tâches jaunes

Crédit photo : Halyna Romaniv/ iStock

Si cette astuce de grand-mère méconnue est efficace, attention toutefois à ne pas l’utiliser trop souvent. En effet, l'acide du vinaigre peut abîmer le vêtement. Par ailleurs, le bicarbonate de soude mélangé à du citron est aussi efficace. En y ajoutant du vinaigre blanc, vous devriez dire ‘adieu’ une bonne fois pour toute aux tâches tenaces.

Outre ces deux astuces avec du vinaigre de cidre de pomme et du bicarbonate, il y en a une que très peu de monde connait. Il s’agit de la vodka. Sa forte teneur en alcool élimine les tâches mais également les mauvaises odeurs.

Crédit photo : Miguel Tamayo Diaz/ iStock

Versez de la vodka sur la tâche à l’aide d’un vaporisateur, puis laissez reposer 30 minutes. Vous pouvez ensuite passer le linge en machine pour retirer l’odeur de la vodka. Cette solution fonctionne également pour retirer les tâches de vin. Versez de la vodka sur la tâche, tapotez dessus avec un chiffon, ajoutez encore de la vodka et la tâche disparaît sous vos yeux. Si cela est efficace, n’oubliez pas que la vodka assèche les fibres de vos vêtements.