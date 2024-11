Dès le 8 novembre à 16h48, les femmes travailleront gratuitement

C’est un chiffre qui revient chaque année pour alerter sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Cette année, les femmes travailleront gratuitement dès le 8 novembre, à 16h48.

Ce vendredi 8 novembre, à partir de 16h48, les femmes travailleront gratuitement, et ce jusqu’à la fin de l’année. C’est le chiffre alarmant dévoilé par l’association féministe Les Glorieuses dans une newsletter percutante. Cette date symbolique, que l’on apprend chaque année, vise à dénoncer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. En effet, ce fléau persiste et il existe maintenant des moyens pour connaître le salaire de vos collègues et savoir si vous êtes touché par les inégalités salariales.

Pour parvenir à ce résultat, l’association s’est basée sur des chiffres de l’Insee et sur des statistiques européennes sur l’écart de salaire entre les hommes et les femmes en France.

“L’écart de salaire en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes est de 13,9% en France dans les secteurs public et privé confondus et pour les entreprises de plus de 10 salariés. L’écart de salaire entre les femmes et les hommes à travail égal et expérience égale est de 4%”, estime Les Glorieuses.

Dénoncer les inégalités salariales

Selon Ouest-France, l’année dernière, les femmes “travaillaient gratuitement” dès le 6 novembre à 11h25, contre le 4 novembre à 9h10 en 2022. En 2021, cette date symbolique était fixée au 3 novembre, à 9h22. Cette année, Les Glorieuses souhaite que ce message soit entendu et pour cela, l’association a partagé le hashtag #8NOVEMBRE16H48 sur les réseaux sociaux.

En plus de cela, l’association a publié un rapport mettant en avant les initiatives prises dans les autres pays pour lutter contre les écarts de salaire. Ainsi, la newsletter propose sept mesures “qui fonctionnent vraiment pour réduire les inégalités salariales et qui ont fait leurs preuves dans d’autres pays”. On retrouve notamment le congé parental équivalent entre les deux parents instauré en Suède mais aussi l’augmentation des salaires dans les secteurs à prédominance féminine comme en Nouvelle-Zélande. D’après des informations rapportées par Le Télégramme, l’Islande a quant à elle placé l’égalité salariale comme norme ISO tandis que le travail est devenu plus flexible en Espagne.

Ce message fort, adressé notamment aux politiques et aux entreprises, a pour but d’alerter et d'amener à une prise de conscience collective. Une preuve qu’il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre une égalité salariale entre les hommes et les femmes en France.