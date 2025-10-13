Il est piégé dans sa voiture qui brûle, des passants se jettent dans les flammes au péril de leur vie

Près de Toulouse, des passants ont risqué leur vie pour sauver celle d’un automobiliste piégé dans sa voiture en flammes après un accident. Grâce à leur courage, l’homme a été désincarcéré du véhicule et conduit à l’hôpital.

Ce vendredi 10 octobre, des passants ont fait preuve d’un véritable courage pour sauver une vie. À Auterive, au sud de Toulouse (Haute-Garonne), un homme âgé de 30 ans a été victime d’un accident de voiture. Il a fait une sortie de route et a percuté un arbre. Sa voiture a alors pris feu alors que l’homme était bloqué à l’intérieur du véhicule, ne parvenant pas à en sortir.

Crédit photo : iStock

Des personnes qui ont vu la scène ont décidé d’agir pour le sauver des flammes. C’est le cas de Gaël et de son compagnon qui, “sans réfléchir”, ont aidé des passants déjà sur place à le sortir de là. Selon France Bleu, ces sauveteurs amateurs ont tenté de désincarcérer l’automobiliste qui était “conscient mais inerte au sol”.

“À chaque tentative, il hurlait de douleur, mais il fallait le sortir, il fallait le sauver des flammes. C’était la priorité. Avec l’aide de l’infirmière et d’un monsieur âgé, tous ensemble, on progressait centimètre par centimètre, en le tirant par les mains, par les bras. A chaque tentative il hurlait, il nous disait de le laisser là, il était épuisé”, a expliqué Gaël à L’Indépendant.

Le conducteur est hospitalisé

Ces passants ont risqué leur vie pour sauver celle de l’automobiliste, car la situation était très dangereuse.

“Le feu se propageait et les explosions se multipliaient. On avait tellement peur qu’une déflagration nous soit fatale, c’était terrifiant. De la voiture, il ne restait que la structure. On tremblait comme des feuilles. On avait du sang partout sur nous, sur les bras, les mains, les vêtements. Mon visage est juste brûlé en surface”, a confié Gaël.

Crédit photo : iStock

Les secours sont rapidement arrivés sur place et ont transporté la victime, dans un état grave, à l’hôpital. Pour le moment, l’automobiliste est toujours hospitalisé.

Ce n'est pas la première fois que des personnes courageuses sauvent des conducteurs pris au piège dans leur voiture. En avril 2024, un automobiliste a sauvé la vie d'un homme de 71 ans bloqué dans sa voiture en feu.