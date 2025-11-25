Entretien automobile : les moments-clés pour faire réviser sa voiture

Une voiture bien entretenue offre sécurité et confort sur la route. Elle conserve sa valeur et dure plus longtemps. Connaître les moments-clés pour effectuer la révision de son véhicule est donc essentiel.

Avant les vacances

Avant un long trajet comme celui des vacances, une révision de voiture permet de vérifier les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement. Elle est aussi l'occasion de contrôler la pression des pneus, le fonctionnement des freins et l'état des amortisseurs. Si la révision est réalisée en période estivale, elle peut également inclure la vérification du système de climatisation. Il serait dommage d'être privé de cet élément de confort durant les grosses chaleurs de l'été. Pensez enfin à vérifier les essuie-glaces et le niveau de liquide lave-glace. Une visibilité optimale réduit considérablement les risques d'accident sur les longues distances, durant lesquelles le niveau d'attention baisse inévitablement.

Après avoir parcouru de nombreux kilomètres

Quels que soient le modèle ou l'âge du véhicule, une révision régulière est importante pour contrôler les pièces d'usure comme les disques et plaquettes de frein, les pneus ou les filtres. Après plusieurs milliers de kilomètres, il est donc recommandé de faire réviser sa voiture afin d'en préserver la fiabilité et les performances. Ce suivi rigoureux évite aussi les pannes importantes et coûteuses. Un amortisseur fragile dont le ressort se casse sans prévenir et détériore un pneu signifie, par exemple, devoir remplacer deux amortisseurs ainsi qu'une paire de pneus. Un défaut de parallélisme provoqué par les dos d'âne et les nids de poule peut entraîner une usure prématurée des pneus.

Crédit photo : Pixabay

En amont d'un contrôle technique

Le contrôle technique est obligatoire en France. Il doit être réalisé dans les 4 ans après la première immatriculation, puis tous les 2 ans. Au fil des années, le contrôle technique est devenu de plus en plus exigeant, avec plus de points de contrôle et moins de tolérance. Pour le réussir sans contre-visite, effectuer une révision complète est judicieux. Celle-ci permet d'identifier les anomalies, qu'elles soient simples, comme une ampoule grillée ou un essuie-glace usé, ou graves, comme des freins ou pneus en fin de vie. En réalisant les réparations nécessaires, vous évitez la perte de temps et les dépenses supplémentaires occasionnées par une seconde visite.

Aux moments préconisés par le constructeur

Chaque constructeur automobile définit un calendrier d'entretien précis pour ses véhicules. Cette information est fournie dans le manuel d'utilisation ou grâce à des alertes de l'ordinateur de bord. Vous pouvez également l'obtenir sur le site internet ou directement en concession. Suivre ces recommandations permet d'assurer la longévité du véhicule et d'avoir un argument en cas de demande de prise en charge pour une réparation importante. Le constructeur indique par exemple la périodicité d'opérations essentielles comme la vidange ou le remplacement de la courroie de distribution.

Lors de l'apparition d'un voyant sur le tableau de bord

Les voitures récentes embarquent de nombreux capteurs pour vérifier le bon fonctionnement des différents éléments. Le conducteur est notamment alerté en cas de problème au niveau des freins, des pneus, de la batterie ou des feux. Certains voyants indiquent également un problème moteur. Dès qu'un voyant s'allume, consultez immédiatement le manuel du véhicule pour identifier la nature du problème ou rendez-vous chez votre garage pour un diagnostic précis. Ignorer ces alertes vous expose à des pannes coûteuses et à des risques d'accident.

Faut-il absolument réaliser la révision chez le constructeur ?

Il n'est pas obligatoire de passer par le constructeur pour l'entretien de sa voiture. Vous pouvez ainsi confier cette intervention à un garage indépendant multimarque, comme les 2 300 du réseau AD en France. Vous bénéficiez alors de la garantie constructeur préservée. La main-d'œuvre et les pièces détachées sont assorties d'une garantie de 24 mois.