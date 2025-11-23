Ce radar fou flashe même les voitures qui roulent en dessous de la limitation

En Haute-Savoie, un radar automatique rend complètement fou les usagers de la route, sur la RD903, car il aurait tendance à flasher les automobilistes qui roulent… en dessous de la vitesse limitée de 110 km/h.

En matière de conduite, la sécurité est l’affaire de tous. En France, il existe plus de 3268 radars implantés sur les différents axes de circulation qui parcourent l'hexagone. Cependant, il peut arriver que certains d’entre eux déraillent, au détriment des automobilistes qui respectent pourtant les limitations de vitesse.

Depuis plusieurs jours, les automobilistes de la RD903 entre Thonon-les-Bains et Bonne, en Haute-Savoie, sont très agacés comme nous l’apprend Le Dauphiné Libéré. Sur cette axe, un radar a pris l’habitude de flasher bien en dessous de la vitesse limitée de 110 km/h. De quoi faire perdre les pédales aux usagers réguliers, à l’image de Katya :

"Cela fait dix ans que je prends la même route. Là, c’est la catastrophe, un PV quasi tous les jours. J’ai des salariés qui ont même peur de venir travailler à cause de ce radar."

Crédit photo : iStock

Flashée plusieurs fois malgré une vitesse réduite

Flashée une première fois le 13 novembre, Katya a d’abord été surprise car elle conduisait avec le régulateur. Le lendemain, elle reprend la route et abaisse sa vitesse à 100 km/h, mais l’appareil la flashe une fois de plus. Puis une autre fois, à 90 km/h. Consternée par la situation, elle déclare :

"On ne va pas quand même rouler à 50 km/h sur un axe qui est limité à 110 km/h !"

Crédit photo : iStock

D’après Le Dauphiné Libéré, la préfecture de Haute-Savoie n’a pour l’heure pas donné d’explications sur ce problème. En attendant, le radar continue de flasher les voitures à tort ou à raison.