Cicatrices, malnutrition, plaies... 47 chiens et chiots ont été sauvés d'un réseau de combats clandestins

Capture d'écran montrant un chien survivant

Aux États-Unis, une vaste opération de sauvetage a récemment permis de sauver une quarantaine de chiens d’un trafic d’animaux.

Une vision d’horreur. Début novembre, les autorités de Caroline du Sud (États-Unis) ont démantelé un réseau présumé de chiens de combat, rapporte le magazine américain People.

Les agents de la South Carolina Law Enforcement Division (SLED), soutenus par les bureaux du shérif local et l’organisation Humane World of Animals, ont secouru 47 chiens et chiots détenus dans trois propriétés rurales des comtés de Chester et Lancaster.

Crédit Photo : Sean Rayford/AP Content Services for Humane World for Animals

Cette vaste opération de sauvetage coordonnée a débuté le mercredi 5 novembre. Sur place, les équipes ont découvert les boules de poils attachées dehors avec de lourdes chaînes métalliques.

La plupart des animaux étaient maigres et couverts de cicatrices et de plaies infectées. De nombreuses bêtes présentaient des blessures compatibles avec des combats répétés. D’autres étaient infestées de puces et souffraient de malnutrition.

« C’est bouleversant »

Comme le précisent nos confrères, les enquêteurs ont noté que les sites disposaient d’équipements généralement associés à ce trafic : des tapis roulants utilisés pour l’entraînement et des vestiges d’une arène de combat.

Selon Humane World for Animals, l'une des découvertes les plus bouleversantes a été celle d’une chienne allaitant ses trois chiots dans une cage exiguë recouverte d'excréments.

Capture d'écran montrant des chiots survivantsCrédit Photo : Sean Rayford/AP Content Services for Humane World for Animals

Sur le même site, les sauveteurs ont trouvé un chien dont la patte était manifestement enflée. Les vétérinaires ont ensuite déterminé que le quadrupède présentait des blessures récentes causées par des morsures.

« C’est bouleversant de voir autant de chiens blessés, couverts de cicatrices (…) », a déclaré dans un communiqué Janell Gregory, directrice de l’organisation qui lutte contre la cruauté envers les animaux.

Elle a ajouté :

« Nous sommes profondément reconnaissants à la SLED d’avoir lancé cette opération de sauvetage ».

Les chiens sont entre de bonnes mains

Les chiens survivants ont été transportés dans un lieu sûr, où des vétérinaires, des secouristes et des bénévoles leur prodiguent des soins médicaux.

Le chef du SLED, Mark Keel, a indiqué que cette intervention s’inscrivait dans le cadre de la lutte continue menée par l’agence contre les combats de chiens. Une pratique interdite qu’il décrit comme un « crime souvent lié à d’autres activités illégales ».

Capture d'écran montrant un chien survivant Crédit Photo : Sean Rayford/AP Content Services for Humane World for Animals

Selon ses dires, les policiers ont arrêté plusieurs personnes, soupçonnées d'être impliquées dans ce trafic. Un crime passible de cinq ans de prison en Caroline du Sud.

« Ce type d’abus n’a pas sa place dans la communauté, et nous ne le tolérons pas », a ajouté le shérif du comté de Chester, Max Dorsey.

Source : People
