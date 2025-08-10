Gaz hilarant, bougies, ballons, gâteaux...Un détenu fête son anniversaire en prison et scandalise la toile

À Lyon, un détenu a fêté son anniversaire derrière les barreaux, et celui-ci a vu les choses en grand.

Une vidéo montrant un détenu en train de célébrer ses 22 ans depuis sa cellule fait polémique.

Ces images - authentifiées par le Progrès - ont été prises mi-juillet à la maison d’arrêt de Corbas à Lyon. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le prisonnier en question n’a pas fait les choses à moitié.

Maison d’arrêt de CorbasCrédit Photo : Wikimédia

Boissons, gâteaux, ballons, musique…Ce dernier a fêté le jour de sa naissance en grande pompe. Ce n’est pas tout.

Aussi fou que cela puisse paraître, il a réussi à se procurer des bonbonnes de protoxyde d’azote (ou gaz hilarant) et des bougies pyrotechniques.

Comme le rapporte Le Figaro, le jeune homme a diffusé les images de sa fête privée sur Snapchat.

La vidéo choque la toile

Incarcéré depuis deux ans, le détenu, qui serait originaire de Givors, est en attente de son procès. Il comparaîtra devant la cour criminelle de Lyon à la rentrée prochaine.

Sans réelle surprise, la séquence a fait réagir la toile, comme le montre cette salve de commentaires repérés sur les réseaux sociaux.

« Sa cellule est plus spacieuse que 90% des chambres d'étudiants d’Île-de-France », a écrit un internaute.

Une autre personne a commenté :

« Du feu accessible dans une cellule... Juste hallucinant et scandaleux ».

On peut aussi lire :

« Le personnel pénitentiaire est où ? ».

Capture d'écran SnapchatCrédit Photo : Capture d'écran Snapchat 

Contacté par plusieurs médias, le parquet de Lyon a déclaré « qu’une enquête avait été diligentée pour les faits décrits, et confiée à la brigade de gendarmerie de Corbas ».

Depuis, une question est sur toutes les lèvres : comment les objets interdits présents sur la vidéo ont-ils pu entrer en prison ?

« On manque tellement d’effectifs que les contrôles ne sont pas faits. Il nous manque environ 3 500 surveillants pénitentiaires », a indiqué Ivan Gombert du syndicat majoritaire des Directeurs de prisons.

Source : Le Figaro
