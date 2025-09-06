Des soeurs siamoises auraient eu un bébé, elles brisent le silence sur le mystère de sa naissance

Abby et Brittany Hensel, des soeurs siamoises, ont été vues en train d’installer un nourrisson dans le siège auto d’une voiture. Après la diffusion de cette image, une question se pose : qui est légalement la mère de l’enfant ?

Abby et Brittany Hensel sont des soeurs siamoises, et plus précisément des jumelles dicéphales. Cela signifie qu’elles ont deux têtes et deux coeurs mais qu’à partir de la taille, tous les organes y compris l’intestin, la vessin et les organes reproducteurs sont partagés.

Ainsi, elles partagent un seul corps de la tête au pied, ce qui est la forme la plus rare de jumeaux siamois. Malheureusement, elles ne peuvent pas être séparées, à l'inverse de ses autres soeurs siamoises reliées par la tête qui ont pu se découvrir après leur opération.

Crédit photo : Daily Mail

Au cours de leur vie, Abby et Brittany ont vécu des relations amoureuses différentes et elles ont toujours affirmé qu’elles souhaitaient devenir mamans. En 2021, Abby a épousé Joshua Bowling, un vétéran de l’armée américaine, tandis que sa soeur est restée célibataire, selon le Daily Mail. Mais ce n’est pas cette union qui intrigue le plus les internautes.

Crédit photo : TikTok

Les jumelles vues avec un bébé

Récemment, les jumelles ont été vues en train d’installer un nourrisson dans un siège auto. Cette image a beaucoup fait parler et a soulevé de nombreuses interrogations chez les internautes, dont une question en particulier : qui est légalement reconnue comme étant la mère biologique de l’enfant ?

Crédit photo : TMZ / Backgrid

Pour répondre à cette question l’avocat Everett Lupton a expliqué la situation à ce sujet. Si Abby et Brittany ont un permis de conduire pour deux, dans le Minnesota, l’enregistrement des naissances considère qu’une grossesse est un événement individuel. Anisi, elles seraient obligées de désigner une seule mère biologique. Mais selon l’avocat, les jumelles peuvent aussi demander à être toutes les deux considérées comme des mères légales de leur enfant.

Si les spéculations vont bon train, pour le moment, aucune personne n’a confirmé publiquement l’identité du bébé. Ainsi, nous ne savons pas s’il s’agit de l’enfant du couple, s’il a été adopté ou s’il s’agit du bébé de quelqu'un d’autre.