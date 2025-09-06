Des soeurs siamoises auraient eu un bébé, elles brisent le silence sur le mystère de sa naissance

Par ·

Les siamoises et le bébé

Abby et Brittany Hensel, des soeurs siamoises, ont été vues en train d’installer un nourrisson dans le siège auto d’une voiture. Après la diffusion de cette image, une question se pose : qui est légalement la mère de l’enfant ?

Abby et Brittany Hensel sont des soeurs siamoises, et plus précisément des jumelles dicéphales. Cela signifie qu’elles ont deux têtes et deux coeurs mais qu’à partir de la taille, tous les organes y compris l’intestin, la vessin et les organes reproducteurs sont partagés.

Ainsi, elles partagent un seul corps de la tête au pied, ce qui est la forme la plus rare de jumeaux siamois. Malheureusement, elles ne peuvent pas être séparées, à l'inverse de ses autres soeurs siamoises reliées par la tête qui ont pu se découvrir après leur opération.

Abby et Brittany HenselCrédit photo : Daily Mail

Au cours de leur vie, Abby et Brittany ont vécu des relations amoureuses différentes et elles ont toujours affirmé qu’elles souhaitaient devenir mamans. En 2021, Abby a épousé Joshua Bowling, un vétéran de l’armée américaine, tandis que sa soeur est restée célibataire, selon le Daily Mail. Mais ce n’est pas cette union qui intrigue le plus les internautes.

Abby, Brittany et le mariCrédit photo : TikTok

Les jumelles vues avec un bébé

Récemment, les jumelles ont été vues en train d’installer un nourrisson dans un siège auto. Cette image a beaucoup fait parler et a soulevé de nombreuses interrogations chez les internautes, dont une question en particulier : qui est légalement reconnue comme étant la mère biologique de l’enfant ?

Les siamoises portent un enfantCrédit photo : TMZ / Backgrid

Pour répondre à cette question l’avocat Everett Lupton a expliqué la situation à ce sujet. Si Abby et Brittany ont un permis de conduire pour deux, dans le Minnesota, l’enregistrement des naissances considère qu’une grossesse est un événement individuel. Anisi, elles seraient obligées de désigner une seule mère biologique. Mais selon l’avocat, les jumelles peuvent aussi demander à être toutes les deux considérées comme des mères légales de leur enfant.

Si les spéculations vont bon train, pour le moment, aucune personne n’a confirmé publiquement l’identité du bébé. Ainsi, nous ne savons pas s’il s’agit de l’enfant du couple, s’il a été adopté ou s’il s’agit du bébé de quelqu'un d’autre.

Source : Daily Mail
Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Bébé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Un papa se prend en selfie avec son enfant (image d'illustration)
Il drogue son bébé pour pouvoir passer... du « bon temps » avec sa femme
Un bébé installé dans un siège auto
Un enfant fait tomber son petit frère de 1 an et demi sur la route depuis la voiture en marche, sous les yeux de sa mère
Des bébés tenus à un régime 100% carnivore
Les “carnivores babies”, cette tendance dangereuse propagée par les réseaux sociaux qui inquiète les pédiatres
Photo montrant la maman éléphant protéger son bébé
Une maman éléphant protège son bébé avec sa trompe alors qu'ils sont piégés dans la boue, impuissants et épuisés
Le chanteur Maluma
Le chanteur Maluma humilie une fan venue à son concert avec... son bébé