Des squatteurs occupent sa maison illégalement... et lui réclament 15 000 euros pour en sortir

Alors que les affaires de squat se multiplient, l’une d’elles a pris une tournure lunaire en Espagne.

Cet été, le propriétaire d’une maison située à Sanlúcar de Barrameda, en Andalousie (Espagne), a vécu un véritable cauchemar.

Comme le rapporte la presse espagnole, l’homme a été confronté à des squatteurs sans scrupule. En plus d’être entrés sans autorisation dans la propriété, ils ont tenté de se faire de l’argent sur son dos.

Les squatteurs exigent de l’argent…

La mésaventure de Carlos Caballero a commencé en juillet 2025. À l’époque, cet homme venait d’acheter une villa de 250m² avec piscine.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que ce dernier a découvert que son habitation était occupée par deux individus. Ce qui devait arriver arriva… Le duo a refusé de quitter les lieux.

Les tensions sont montées d’un cran lorsque les occupants illégaux ont réclamé 15 000 euros pour plier bagage. Un odieux chantage qui s’est soldé par le refus du propriétaire.

Face à cette situation, les squatteurs ont alors baissé leur prix à 11 00 euros. Cette fois encore, l’Espagnol n’a pas cédé, mais celui-ci s’est heurté à un mur.

« Ils m’ont dit qu’ils avaient des droits et que la procédure d’expulsion pouvait durer des années… Je me suis senti impuissant », se souvient le principal concernée auprès du journal El Debate.

…et tentent de vendre la maison

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les intrus n’avaient pas dit leur dernier mot. Aussi fou que cela puisse paraître, ils ont tenté de vendre la maison. Cette tentative d’escroquerie n’a pas échappé aux voisins, qui ont alerté Carlos Caballero. Celui-ci a aussitôt prévenu la Guardia Civil. Dépêchés sur place, des policiers ont empêché la transaction illégale.

De leur côté, les squatteurs ont quitté la maison, les poches vides. Le propriétaire, quant à lui, a gardé son argent. Néanmoins, il a eu la mauvaise surprise de découvrir sa villa en piteux état.

Selon nos confrères, les murs étaient abîmés et des déchets étaient éparpillés aux quatre coins de la bâtisse. Ce n’est pas tout. Il a constaté que des appareils d’électroménager manquaient à l’appel. Si l’homme a pu regagner son logement en août, des travaux de rénovation sont à prévoir.

Pour l’heure, on ignore si une plainte a été déposée contre les squatteurs.