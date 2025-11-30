Des retraités se marient dans la piscine d'aquagym où ils se sont rencontrés pour la première fois

Aux États-Unis, un couple de retraités a décidé de s’unir pour la vie dans un lieu insolite : la piscine où ils se sont rencontrés pour la première fois.

Edward LaRue, 82 ans, et Marlene Parsons, 78 ans, ont décidé de vivre d’amour et d’eau… chlorée.

Ces deux retraités se sont dit oui pour la vie dans une piscine, rapporte le magazine People. Cette cérénomie insolite s’est déroulée le mercredi 12 novembre à Maryville, un village situé dans l’Illinois, aux États-Unis.

Les époux ont fait le choix de se marier dans ce lieu étonnant car celui-ci a une valeur sentimentale. Et pour cause : c’est dans ce bassin qu’ils se sont rencontrés pour la première fois.

L’octogénaire et la septuagénaire ont prononcé leurs vœux devant leurs proches en maillot de bain.

« Je l’ai tout de suite apprécié »

Cette belle histoire d’amour a commencé en décembre 2023. Veufs tous les deux, Edward et Marlene ont fait connaissance lors d’un cours d’aquagym.

« Je l’ai toute de suite apprécié. Nous nous aspergions mutuellement dans la piscine », se souvient Marlene.

Avec le temps, leur amitié s’est transformée en romance. C’est dans ce contexte qu’ils se sont mis en couple.

Crédit Photo : KMOV St. Louis/YouTube

« Nous ne voulions vraiment pas nous marier, car nous avions tous deux perdu quelqu’un », explique la retraitée.

De son côté, Edward a changé d’avis et a demandé sa dulcinée en mariage au mois d’août 2024. Sa compagne a patienté un an avant d’accepter sa proposition romantique.

Crédit Photo : KMOV St. Louis/YouTube

Une cérémonie de mariage aquatique

Après avoir eu vent de la bonne nouvelle, Alie Morgan, leur professeure d’aquagym, a suggéré au couple de se marier dans la piscine. À l’époque, celle-ci venait de décrocher un diplôme d’officiante de cérémonie laïque.

« Je ne pensais pas qu’ils me prendraient au sérieux », confie-t-elle.

Les deux tourtereaux se sont unis pour la vie il y a deux semaines. Pour l’occasion, les époux portaient une tenue de mariage aquatique : un smoking pour lui et une jupe en tulle et un voile pour elle. Sans surprise, les festivités étaient placées sous le signe de l’émotion et de la bonne humeur.

Crédit Photo : KMOV St. Louis/YouTube

Les photos partagées sur Facebook montrent Edward et Marlene se tenir la main alors qu'ils descendent les marches menant à la piscine, récitant leurs vœux dans l'eau et s'embrassant après avoir été déclarés mari et femme. Ce n’est pas tout ! Les mariés ont surpris leurs convives en dansant dans le bassin.