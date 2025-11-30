Des retraités se marient dans la piscine d'aquagym où ils se sont rencontrés pour la première fois

Par |

Capture d'écran montrant les mariés en train de s'embrasser dans la piscine

Aux États-Unis, un couple de retraités a décidé de s’unir pour la vie dans un lieu insolite : la piscine où ils se sont rencontrés pour la première fois.

Edward LaRue, 82 ans, et Marlene Parsons, 78 ans, ont décidé de vivre d’amour et d’eau… chlorée.

Ces deux retraités se sont dit oui pour la vie dans une piscine, rapporte le magazine People. Cette cérénomie insolite s’est déroulée le mercredi 12 novembre à Maryville, un village situé dans l’Illinois, aux États-Unis.

Les époux ont fait le choix de se marier dans ce lieu étonnant car celui-ci a une valeur sentimentale. Et pour cause : c’est dans ce bassin qu’ils se sont rencontrés pour la première fois.

L’octogénaire et la septuagénaire ont prononcé leurs vœux devant leurs proches en maillot de bain.

« Je l’ai tout de suite apprécié »

Cette belle histoire d’amour a commencé en décembre 2023. Veufs tous les deux, Edward et Marlene ont fait connaissance lors d’un cours d’aquagym.

« Je l’ai toute de suite apprécié. Nous nous aspergions mutuellement dans la piscine », se souvient Marlene.

Avec le temps, leur amitié s’est transformée en romance. C’est dans ce contexte qu’ils se sont mis en couple.

Capture d'écran montrant le mariageCrédit Photo : KMOV St. Louis/YouTube

« Nous ne voulions vraiment pas nous marier, car nous avions tous deux perdu quelqu’un », explique la retraitée.

De son côté, Edward a changé d’avis et a demandé sa dulcinée en mariage au mois d’août 2024. Sa compagne a patienté un an avant d’accepter sa proposition romantique.

Capture d'écran montrant le mariageCrédit Photo : KMOV St. Louis/YouTube

Une cérémonie de mariage aquatique

Après avoir eu vent de la bonne nouvelle, Alie Morgan, leur professeure d’aquagym, a suggéré au couple de se marier dans la piscine. À l’époque, celle-ci venait de décrocher un diplôme d’officiante de cérémonie laïque.

« Je ne pensais pas qu’ils me prendraient au sérieux », confie-t-elle.

Les deux tourtereaux se sont unis pour la vie il y a deux semaines. Pour l’occasion, les époux portaient une tenue de mariage aquatique : un smoking pour lui et une jupe en tulle et un voile pour elle. Sans surprise, les festivités étaient placées sous le signe de l’émotion et de la bonne humeur.

Capture d'écran montrant le mariageCrédit Photo : KMOV St. Louis/YouTube

Les photos partagées sur Facebook montrent Edward et Marlene se tenir la main alors qu'ils descendent les marches menant à la piscine, récitant leurs vœux dans l'eau et s'embrassant après avoir été déclarés mari et femme. Ce n’est pas tout ! Les mariés ont surpris leurs convives en dansant dans le bassin.

« C'était génial », a déclaré Edward à propos de cette expérience originale.

Source : People
Suivez nous sur Google News
Retraite Mariage Piscine

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un Japonais âgé affichant une mine réjouie devant son téléphone portable
Il gagne 3,3 millions d'euros à la loterie... et décide de le cacher à sa femme économe pour vivre dans le luxe
Yves Gorse
Expulsé de sa maison par son propre fils, un retraité de 78 ans a dormi 19 mois dans sa voiture
Mariée depuis 12 ans à un homme polyamoureux, cette femme révèle les règles strictes qu’elle doit respecter
Mariée depuis 12 ans à un homme polyamoureux, elle révèle les règles strictes qu’elle doit respecter
Place du marché de Piriac-sur-Mer
Expulsée de sa maison avec son mari, une retraitée de 66 ans meurt en pleine rue
Sharon Lane en croisi&egrave;re
À 77 ans, elle a tout quitté pour vivre sur un bateau de croisière et dévoile le seul point négatif de la vie en mer