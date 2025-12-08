À la piscine, elle nage en scrollant sur son téléphone, son geste « triste » suscite un vif débat en ligne

Capture d'écran montrant la nageuse utiliser son téléphone portable dans la piscine

À Sydney, en Australie, une femme a été filmée en train d’utiliser son téléphone portable dans une piscine.

Qui a dit que la baignade était incompatible avec le scrolling ? Cela n’aura échappé à personne : il est extrêmement compliqué de se passer de téléphone portable aujourd’hui.

Preuve en est l’addiction touchant d’innombrable utilisateurs, certains d’entre eux allant même jusqu’à utiliser leur smartphone dans l’eau.

Une femme nage… en scrollant

Fin novembre, une vidéo étonnante a fait le tour des réseaux sociaux. Celle-ci a été filmée à l’Iceberg Pool de Bondi Beach, une célèbre piscine d’eau de mer située près de Sydney, en Australie. Ces images montrent plusieurs nageurs effectuer des longueurs. C’est alors qu’entre en scène une femme qui détonne dans le paysage.

Bondi Icebergs ClubCrédit Photo : Wikimédia

Et pour cause : la baigneuse a les yeux rivés sur l’écran de ton téléphone, qu’elle manipule d’une main, tandis qu’elle nage sur le dos dans l’un des couloirs du bassin. Elle sort ensuite un bras de l'eau et tient son appareil devant elle, dans le but apparent de prendre un selfie.

Capture d'écran montrant la nageuse utiliser son téléphone portable dans la piscine Crédit Photo : Instagram/@browncardigan

Cette séquence devenue virale a été partagée en ligne par la page de mèmes « Brown Cardigan », qui a écrit une légende sarcastique pour dénoncer le comportement de la dame.

« C'est bon de voir des gens profiter du moment présent, maximiser leur temps d'écran, ne jamais se déconnecter et partager chaque minute de leur vie », peut-on lire sous la publication.

Les internautes divisés

Sans réelle surprise, l’attitude de la nageuse a déclenché un vif débat dans la section commentaires. La grande majorité des internautes considère cette vidéo comme un triste reflet de la société actuelle et de la dépendance à Internet.

Une personne a indiqué :

« Il n’y a pas de retour en arrière possible pour notre espèce ».

Une autre a commenté :

« C'est peut-être la chose la plus dystopique que j'ai jamais vue ».

Une troisième a écrit :

« Le monde est devenu fou ! Posez ce téléphone et vivez dans le monde réel, arrêtez d’exister uniquement en ligne ! ».

Ou encore :

« Comme la vie de certains est triste ».

Capture d'écran montrant la nageuse utiliser son téléphone portable dans la piscine Crédit Photo : Instagram/@browncardigan

Cependant, certains utilisateurs ont pris la défense de la femme, soulignant qu’elle avait peut-être une raison valable d’utiliser son téléphone dans la piscine.

« Qu'est-ce qui est pire, qu'elle fasse cela ou qu'on la filme en train de le faire et qu'on le publie en ligne ? », s’interroge une personne.

Un smartphone que l’on pourrait qualifier d’insubmersible !


Source : LADbible
Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

