«Du jamais vu» : cette influenceuse orchestre une fausse grossesse pour une bonne raison

Ce 18 janvier 2023, l'influenceuse Sananas a fait le buzz sur la Toile en simulant une grossesse. Explications.

Non, ce n’est pas une blague. L'influenceuse et YouTubeuse aux 2,8 millions d’abonnés, Sananas, a orchestré une fausse grossesse. La jeune femme a surpris tout le monde ce 18 janvier 2023 en publiant une photo d’elle affichant un ventre arrondi. En quelques heures, l’influenceuse a reçu de nombreux messages de félicitations. Sauf, que deux heures plus tard, surprise, Sananas a partagé un post inattendu.

Une fausse grossesse

Sur cette publication, on découvre une échographie montrant un burger, ainsi qu’un long texte. En légende, elle avait écrit : “Non je ne suis pas enceinte. Mes explications sont sur les photos suivantes”. Un post qui a fait l’effet d’une bombe sur la Toile. Sananas a ainsi expliqué les raisons de cette mascarade : “Je ne peux pas avoir d’enfant. Avec mon mari, on a tout essayé. Oui, j’ai 30 ans. Mais je ne veux pas que la société ni les gens dictent ma vie. […] J’ai les trompes de Fallope obstruées. Je ne suis pas enceinte, j’ai juste pris du poids. […] Un enfant n’est pas une suite obligatoire à mes yeux. (...) Vous avez besoin d’autres raisons pour comprendre que ce n’est pas normal de poser cette question à une femme ?” Elle a ajouté : “Vous vous rendez compte que l’on me pose la question tous les jours ?”

Un message impactant

L’infleunceuse s’est ensuite excusé auprès de sa communauté : “Je m’excuse auprès de toutes les personnes qui étaient sincèrement heureuses pour moi. C’est une sujet qui me tient à cœur et qui fait parfois souffrir. Je voulais que cela ait le même impact et la même force que ce genre de question (...) Oui j’ai pris un angle provocateur pour essayer de marquer les esprits, comme je le peux à mon niveau, parce que c’est important.”

Alors que certains internautes n’ont pas compris cette action, et on trouvé que la jeune femme surfait sur le buzz, d’autres l’ont félicité pour cette prise de parole. Alors, qu’en pensez-vous : top ou flop ?