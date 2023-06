E-liquide DIY : peut-on fabriquer son propre e-liquide ?

Le DIY est un mode de consommation qui offre aux vapoteurs la possibilité de fabriquer leur e-liquide eux-mêmes. Lorsque vous optez pour cette alternative, vous pouvez doser les arômes et choisir les bases et le taux de nicotine dans votre e-liquide. De nombreuses personnes optent pour la fabrication d’e-liquides faits maison en raison de leurs multiples avantages. Il est bien possible de faire son propre e-liquide. Mais comment s’y prendre ? Nous vous invitons à lire cet article pour tout découvrir.

Crédit photo : Folium

Que faut-il rassembler pour concevoir soi-même son e-liquide ?

La première étape à franchir dans le processus de fabrication d’e-liquide est l’achat des ingrédients essentiels. En effet, pour fabriquer son propre e-liquide, il faut quelques éléments importants tels que :

- La nicotine en flacon de 10 centilitres ;

- La base qui est l’élément le plus important pour fabriquer son propre e-liquide DIY ;

- Les différents additifs encore appelés « exhausteurs de goût ».

En dehors de ces ingrédients, vous aurez également besoin des arômes artificiels ou naturels pour fabriquer votre e-liquide DIY pas cher. Les arômes sont disponibles sur le marché dans une variété de formes et de goûts. En effet, vous trouverez des arômes mentholés, des arômes fruités et des arômes classiques.

Quelle proportion de chaque ingrédient faut-il pour fabriquer son propre e-liquide ?

Pour fabriquer son e-liquide, il est indispensable de tenir compte des proportions recommandées pour chaque ingrédient. Il s’agit ici de faire un calcul important afin qu’il n’y ait aucun ingrédient de trop dans l’e-liquide. D’une manière générale, la base doit constituer entre 80 et 90% du mélange lors de la fabrication de l’e-liquide.

En ce qui concerne les arômes, vous devez les mesurer afin qu’ils représentent entre 5 et 20% de l’e-liquide. Toutefois, le taux peut varier en fonction de la puissance des arômes que vous avez choisis. Quant aux additifs, ils constituent généralement 1 ou 3% du mélange, car ils sont extrêmement puissants. Vous ne devez en aucun cas dépasser cet intervalle.

Comment procéder pour fabriquer son propre e-liquide ?

Aujourd’hui, un vapoteur peut décider librement de fabriquer lui-même son propre e-liquide DIY. Pour y parvenir, il suffit de suivre les étapes de fabrication d’e-liquide DIY définies sur les sites internet spécialisés. Vous aurez ainsi tous les détails nécessaires et les précisions importantes pour réussir votre e-liquide DIY. Lorsque vous décidez de le faire, vous devez vous équiper de verres de protection et de gants. Ensuite, vous remplissez votre flacon vide avec la base avant d’ajouter les boosters de nicotine.

Une fois ces premières étapes franchies, vous pouvez passer à l'étape suivante : l'ajout des arômes. C'est là que réside toute la créativité et la personnalisation de votre e-liquide. Les arômes sont disponibles dans une grande variété de saveurs. Il suffit de doser les arômes selon vos préférences, en gardant à l'esprit que certains arômes peuvent être plus puissants que d'autres. Une fois les arômes ajoutés, il faut bien agiter pour que toutes les saveurs se mélangent harmonieusement. Ensuite, laissez reposer votre e-liquide DIY pendant quelques jours. Enfin, il ne vous reste plus qu'à remplir votre cigarette électronique avec votre propre création.

Crédit photo : Folium

Somme toute, vous pouvez fabriquer votre e-liquide vous-même pour profiter de votre vapotage avec les arômes que vous voulez. Toutefois, vous devez respecter les bons dosages et utiliser les bons ingrédients. La qualité de l’e-liquide DIY et votre santé en dépendent.