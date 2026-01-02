«Je n'ai pas conduit pendant 25 ans, comment je fais ?» Un ancien ministre déplore la fin de ses privilèges et choque la toile

À partir de ce 1ᵉʳ janvier, plusieurs anciens Premiers ministres et ministres de l'Intérieur n’auront plus le droit à leurs chauffeurs et protections policières. Pour Daniel Vaillant, qui n’a plus conduit depuis 25 ans, c’est une nouvelle vie, normale, qui commence.

Difficile de rentrer dans le rang quand on a longtemps profité de l’argent public. Depuis ce 1ᵉʳ janvier 2026, plusieurs anciens Premiers ministres et ministres de l’Intérieur vont devoir apprendre à vivre sans leurs avantages, notamment le droit à un chauffeur et à une protection policière, payés à vie par l’État.

La fin de ces privilèges était une volonté de l’actuel Premier ministre, Sébastien Lecornu, afin de réaliser des économies mais aussi pour répondre à une demande ancienne des syndicats de police, qui exigeaient que les officiers de sécurité se concentrent sur leurs missions essentielles.

Au total, ce sont donc 24 chauffeurs avec véhicules et 24 officiers de sécurité qui seront employés différemment, sur des missions contre la menace du narcotrafic, par exemple.

Les voitures avec chauffeur ont coûté 1,58 million d’euros en 2024, selon des chiffres fournis par le ministère de l’Économie en mai dernier. La protection policière des anciens Premiers ministres et ministres de l’Intérieur représente, par ailleurs, un budget de 3 millions d’euros par an, selon le ministère de l’Intérieur, cité par LCI.

Crédit photo : AFP

Un "changement de vie"

Parmi ces hommes politiques concernés, il y a Daniel Vaillant, ministre de l’Intérieur sous Lionel Jospin entre 2000 et 2002. Ce dernier a réagi sur RTL avec des pincettes histoire de ne pas paraître ingrat :

"Je ne veux pas polémiquer avec ça. Je n’ai jamais été pour les privilèges. Je suis socialiste, je le reste. Et j’ai toujours dit, si c’est pour tout le monde pareil, je n’ai rien à dire. Si c'est un choix politique, là, ça pourrait poser un petit problème"

Cependant, la suppression de ses privilèges va l’obliger à s’adapter alors qu’il révèle ne plus avoir conduit depuis 25 ans ! Âgé de 76 ans, et pas “en bonne santé” selon lui, ses proches lui ont demandé de ne plus reconduire. Il s’interroge alors sur la manière dont il va s’adapter, sans vraiment avoir de réponses

"Comment je fais, alors ? C’est un changement de vie. Je doute un peu de la manière dont tout ça est fait".

Crédit photo : AFP

Les anciens Premiers ministres ont été informés par écrit il y a quelques jours par Sébastien Lecornu en personne. C'est le cas par exemple de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre sous Jacques Chirac, de François Fillon, qui officiait auprès de Nicolas Sarkozy, ou encore de Jean-Marc Ayrault auprès de François Hollande. Côté ministres de l'Intérieur, Laurent Nuñez a fait également prévenir ses anciens homologues, de Daniel Vaillant à Christophe Castaner.

En revanche, deux anciens ministres font l’objet d’une exception, comme Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l’Intérieur pendant les attentats de 2015, et Manuel Valls, qui aborde souvent des sujets sensibles comme la laïcité. Ces derniers auront toujours droit à une protection policière et un chauffeur. À partir de ce 1ᵉʳ janvier 2026, la protection des anciens Premiers ministres est limitée à 3 ans, et celle des anciens ministres de l’Intérieur à 2 ans.