Ces appareils consomment de l'électricité, même éteints, débranchez-les pour faire des économies et éviter la «charge fantôme»

Vous l’ignorez peut-être, mais certains appareils continuent de consommer alors qu’ils sont éteints. Vous souhaitez économiser de l’énergie ? Suivez le guide !

L’hiver est déjà bien installé. Une période marquée par une hausse des coûts énergétiques. Pour faire des économies, certaines personnes ont le réflexe de débrancher les appareils électroniques. Sur le papier, ce geste semble être une bonne idée, mais en réalité celui-ci s’avère inutile.

Et pour cause : il existe une consommation d’énergie invisible. Celle-ci est appelée « charge fantôme ». Problème : ce phénomène peut représenter jusqu'à 15% de votre facture d’électricité, soit une perte de 100 euros par an.

La charge fantôme est « l’énergie consommée par les appareils électroniques ou électriques lorsqu'ils ne sont pas en marche, mais demeurent branchés à une prise de courant », explique le site Hydro Québec.

Découvrez-ci dessous les appareils qui consomment de l'énergie chez vous

Micro-ondes

Cela n’aura échappé à personne : le panneau de commande et l'horloge numérique du micro-ondes restent allumé tout au long de la journée. Résultat : ce petit écran consomme de l'électricité. Si vous n'utilisez pas cette horloge, vous pouvez donc le débrancher.

Ordinateur et imprimante

Un ordinateur en mode « veille » et une imprimante laissée en veille continuent de consommer de l'électricité. Pour pallier ce problème, nous vous conseillons de les éteindre complètement ou de les débrancher lorsque vous avez fini ce que vous avez à faire.

Chargeur

Même lorsqu'aucun appareil n'est connecté, les chargeurs, comme ceux de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre téléphone, continuent de consommer de l'énergie tant qu'ils sont branchés sur le secteur. Prenez l'habitude de débrancher vos chargeurs après les avoir utilisés. Un geste simple qui vous permettra d'économiser de l'énergie.

Console de jeux

Lorsque votre console de jeux est en mode veille ou repos, elle ne s'éteint pas, et continue d’être alimentée. Sans surprise, cela a un coût énergétique. Débranchez-la ou éteignez-la complètement si vous ne jouez pas.

Téléviseur et décodeur câble

Ce sont les meilleurs exemples de consommateurs fantômes d'électricité. Les décodeurs câble restent chauds et prêts à fonctionner 24 heures sur 24, et les téléviseurs intelligents sont généralement équipés de capteurs et d'applications qui fonctionnent en permanence. Si vous avez fini de regarder ce film, il est recommandé de le débrancher.

Pour lutter contre la consommation fantôme, suivez quelques techniques simples : débranchez tout ce que vous n'utilisez pas, utilisez des multiprises avec interrupteur et surveillez les appareils ou les équipements qui restent allumés toute la journée sans raison apparente.