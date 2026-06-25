Elle obtient 5/20 au bac de philosophie, conteste sa note... et passe finalement à 20/20

En Espagne, une lycéenne a décidé de faire une réclamation après avoir obtenu un 5/20 en philosophie. De nouveaux examinateurs ont corrigé sa copie et sa note a été réévaluée à 20/20.

En France, les épreuves écrites du baccalauréat sont terminées et les élèves passent désormais leurs oraux. Bien que l’épreuve de physique-chimie ait fait l’objet d’une pétition, jugée trop difficile, elle n’a pas été modifiée et les lycéens devront attendre le 7 juillet pour connaître les résultats.

Crédit photo : iStock

En Espagne, les résultats du bac ont déjà été annoncés, et certains élèves ont eu des grosses surprises. C’est le cas d’Ana Mancera Lidueña, une lycéenne originaire de Grenade, qui a reçu ses résultats le 11 juin dernier.

Une mauvaise note injustifiée

En Espagne, les épreuves sont notées sur 10 et à sa grande surprise, Ana a eu la note de 2,5/10 en philosophie, ce qui équivaut à un 5/20 en France. La jeune fille n’a pas compris la raison pour laquelle elle a été notée si sévèrement, d’autant plus qu’elle a eu d’excellentes notes dans cette matière tout au long de l’année.

“J’étais contente de moi en sortant de l’épreuve. Si on m’avait dit que j’avais eu un 7, ça aurait été bien, je n’aurais pas protesté. Je me suis demandé ce que j’avais bien pu faire de travers”, a-t-elle expliqué au média local Granada Hoy.

La suite après cette vidéo

Elle obtient la note maximale

La lycéenne a décidé de faire une réclamation et sa copie a été corrigée par d’autres examinateurs. Et surprise : la note a complètement changé car Ana a reçu un 10/10 pour sa copie, soit l’équivalent d’un 20/20.

Crédit photo : Escuela PCE

En Espagne, si les épreuves sont toutes notées sur 10, il est ensuite possible de monter jusqu’à un maximum de 14 en passant des matières supplémentaires. Ainsi, grâce à la réévaluation de sa copie, Ana a obtenu la note maximale de 14/14 pour l’ensemble de ses épreuves du baccalauréat.

Grâce à cet excellent résultat, Ana pourra poursuivre ses études de physique à l’Université de Grenade, l’un des établissements les plus prisés de la ville. Elle prévoit également de suivre un double cursus dans les mathématiques.