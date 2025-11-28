Elle invite par erreur un inconnu à Thanksgiving, ils se retrouvent chaque année depuis 10 ans

Il y a 10 ans, Wanda Dench a invité un inconnu à son dîner de Thanksgiving. Depuis, ils se retrouvent tous les ans à la même date pour partager un moment ensemble.

Wanda Dench est une grand-mère originaire de l’Arizona. Il y a 10 ans, elle a envoyé des invitations à ses proches pour les convier à partager son repas de Thanksgiving, une fête pendant laquelle les Américains se retrouvent autour d'un bon repas pour se montrer reconnaissants. Mais alors qu’elle cherchait à joindre son petit-fils âgé de 24 ans, Wanda s’est trompée de numéro et a envoyé l’invitation à Jamal Hinton, un adolescent de 17 ans.

Crédit photo : Unilad

Au lieu de recevoir une réponse à son invitation, Wanda Dench a donc reçu : “Qui êtes-vous ?” de la part de Jamal. Croyant qu’elle s’adressait à son petit-fils, elle a répondu : “Eh bien ta grand-mère !” en joignant une photo de son visage.

Elle invite un inconnu à son repas de Thanksgiving

Cependant, Jamal a répondu en envoyant lui aussi un selfie, avec une phrase qui beaucoup ému Wanda Dench :

“Vous n’êtes clairement pas ma grand-mère mais… est-ce que je peux quand même venir ?”

Crédit photo : @Jamalhinton12 / X

Touchée, Wanda Dench lui a répondu qu’il était le bienvenu “parce que c’est ce que font les grands-mères, accueillir et nourrir tout le monde”, comme le rapporte France Info. Ainsi, cette erreur de numéro aurait pu en rester là, mais l’histoire en a voulu autrement.

“C’est une femme adorable. Elle est la preuve vivante qu’il y a encore de bonnes personnes en ce bas monde”, a confié Jamal Hinton.

Ils se retrouvent depuis 10 ans

Jamal Hinton s’est rendu au repas de Thanksgiving de Wanda Dench et les deux inconnus se sont immédiatement beaucoup entendus. Une belle amitié est née entre eux, à tel point que depuis ce jour, ils se retrouvent chaque année pour partager le repas de Thanksgiving. Cette année, cela fera 10 ans que cette tradition perdure.

Crédit photo : @Jamalhinton12 / X

“Je sais que c’était le destin. Tous les signes avant-coureurs se sont alignés. Je me sens reconnaissante et chanceuse chaque jour, car je n’aurais jamais rencontré quelqu’un d’aussi merveilleux que Jamal par hasard”, a confié Wanda Dech à Unilad.

Chaque année, Jamal partage des photos de ses retrouvailles avec Wanda sur les réseaux sociaux. Des images qui émeuvent le monde entier.