Elle invite par erreur un inconnu à Thanksgiving, ils se retrouvent chaque année depuis 10 ans

Par |

Wanda Dench et Jamal Hinton

Il y a 10 ans, Wanda Dench a invité un inconnu à son dîner de Thanksgiving. Depuis, ils se retrouvent tous les ans à la même date pour partager un moment ensemble.

Wanda Dench est une grand-mère originaire de l’Arizona. Il y a 10 ans, elle a envoyé des invitations à ses proches pour les convier à partager son repas de Thanksgiving, une fête pendant laquelle les Américains se retrouvent autour d'un bon repas pour se montrer reconnaissants. Mais alors qu’elle cherchait à joindre son petit-fils âgé de 24 ans, Wanda s’est trompée de numéro et a envoyé l’invitation à Jamal Hinton, un adolescent de 17 ans.

Jamal et Wanda quand ils se sont rencontrésCrédit photo : Unilad

Au lieu de recevoir une réponse à son invitation, Wanda Dench a donc reçu : “Qui êtes-vous ?” de la part de Jamal. Croyant qu’elle s’adressait à son petit-fils, elle a répondu : “Eh bien ta grand-mère !” en joignant une photo de son visage.

Elle invite un inconnu à son repas de Thanksgiving

Cependant, Jamal a répondu en envoyant lui aussi un selfie, avec une phrase qui beaucoup ému Wanda Dench :

“Vous n’êtes clairement pas ma grand-mère mais… est-ce que je peux quand même venir ?”

Jamal et WandaCrédit photo : @Jamalhinton12 / X

Touchée, Wanda Dench lui a répondu qu’il était le bienvenu “parce que c’est ce que font les grands-mères, accueillir et nourrir tout le monde”, comme le rapporte France Info. Ainsi, cette erreur de numéro aurait pu en rester là, mais l’histoire en a voulu autrement.

“C’est une femme adorable. Elle est la preuve vivante qu’il y a encore de bonnes personnes en ce bas monde”, a confié Jamal Hinton.

Ils se retrouvent depuis 10 ans

Jamal Hinton s’est rendu au repas de Thanksgiving de Wanda Dench et les deux inconnus se sont immédiatement beaucoup entendus. Une belle amitié est née entre eux, à tel point que depuis ce jour, ils se retrouvent chaque année pour partager le repas de Thanksgiving. Cette année, cela fera 10 ans que cette tradition perdure.

Wanda et JamalCrédit photo : @Jamalhinton12 / X

“Je sais que c’était le destin. Tous les signes avant-coureurs se sont alignés. Je me sens reconnaissante et chanceuse chaque jour, car je n’aurais jamais rencontré quelqu’un d’aussi merveilleux que Jamal par hasard”, a confié Wanda Dech à Unilad.

Chaque année, Jamal partage des photos de ses retrouvailles avec Wanda sur les réseaux sociaux. Des images qui émeuvent le monde entier.

Source : Unilad
Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Des pieds de bébés
Séparés depuis l'enfance depuis 57 ans, deux frères se retrouvent alors qu'ils vivaient... à deux rues l'un de l'autre
Jeune femme éveillée dans son lit
Elle est seule au lit, un inconnu s'introduit chez elle et se glisse sous la couverture en souriant, le pantalon baissé et en érection
Le lac de Bled en Slovénie
Ce pays européen méconnu attire de plus en plus de touristes chaque année
Sydney Holmes retrouvant sa famille en sortant du tribunal
Emprisonné à tort pendant 34 ans, il va recevoir 42 000 euros... pour chaque année passée derrière les barreaux
Une femme et un homme au travail
Inégalités salariales : depuis ce lundi à 11h31, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année