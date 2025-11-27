Elle tabasse son petit copain parce qu'il refuse de faire un plan à 3 avec son amie

Aux États-Unis, la police a dû intervenir pour arrêter une femme, soupçonnée d’agression sur son conjoint. Ce dernier aurait refusé un plan à trois, ce qui aurait irrité sa petite amie.

Pour pimenter leur vie de couple, certains n’hésitent pas à élargir leurs horizons, quitte à vivre de nouvelles expériences sur le plan intime. Cependant, il faut que les partenaires concernés soient sur la même longueur d’onde, sinon ça peut vite partir à vau-l’eau.

C’est ce qui s’est passé dans la ville de Clearwater, en Floride, aux États-Unis. Angel Lynne Curl, une femme âgée de 47 ans, avait invité une amie chez elle dans l'espoir d'avoir un plan à trois avec son petit ami. Mais lorsque l'idée a échoué, elle serait devenue violente et aurait asséné un coup de poing au visage de son compagnon.

Selon la police, la quadragénaire s'est mise en colère lorsque son partenaire et l'autre femme ont refusé la proposition, ce qui a déclenché la confrontation qui a suivi. L'incident a conduit à l'arrestation d’Angel Lynn vers 1h15 du matin pour violence domestique.

Crédit photo : iStock

Elle a ensuite été libérée sous caution avec des conditions strictes, notamment une ordonnance lui interdisant de contacter la victime pendant que l'affaire est en cours.

Les agents se sont rendus à l'appartement de Mme Curl peu après minuit, après avoir reçu des informations selon lesquelles elle aurait « frappé » son petit ami « à plusieurs reprises au visage avec le poing fermé ».

Crédit photo : Angel Lynn Curl

Un plan à trois qui vire au pugilat

Le rapport indique que la dispute s'est rapidement envenimée avant l'arrivée de la police.

Une déclaration sous serment relative à l'arrestation indique que la quadragénaire avait invité la deuxième femme dans l'intention qu'ils « se livrent tous à des activités sexuelles ».

Cependant, ce qu'elle avait prévu comme une rencontre à plusieurs a immédiatement tourné court. Le rapport ajoute :

« Après que toutes les parties aient refusé de participer à des activités sexuelles, la prévenue s'est mise en colère et a utilisé sa main gauche pour frapper à plusieurs reprises la victime au visage alors qu'il était assis sur le canapé dans leur salon. »

Crédit photo : iStock

La déclaration sous serment indique également que la deuxième femme a été témoin de l'agression présumée, mais n'a pas été frappée pendant l'incident. Après avoir pris connaissance de ses droits, Angel Lynn a nié avoir frappé son petit ami, selon le rapport d'arrestation.

Les documents d'arrestation montrent qu'aucune arme n'était en jeu et que les agents n'ont trouvé aucun signe de consommation de drogue ou de problèmes de santé mentale lors de l'intervention. Il y avait cependant des indications claires que l'alcool avait joué un rôle dans la situation, ce qui a peut-être contribué à l'escalade rapide des événements.