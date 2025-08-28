Il rompt avec sa petite-amie car elle ne croit pas aux dinosaures

Un homme, âgé de 26 ans, a mis fin à sa relation de six mois après avoir appris que sa petite-amie ne croyait pas en l’évolution, et notamment en l’existence passée des dinosaures sur Terre.

La science a beau nous apporter son lot de questions et de réponses chaque jour, il arrive que certaines personnes rejettent tout bonnement toute raison scientifique. Ces différences de croyances peuvent parfois poser problème au sein du couple.

En effet, on peut penser avoir trouvé l’amour de sa vie mais la relation peut vite se compliquer lorsqu’on se rend compte que notre partenaire a des idées bien arrêtées sur la vie et le monde qui peuvent être en totale contradiction avec nos propres croyances. C'est le fameux équilibre entre le spirituel et la raison !

Crédit photo : iStock

C’est ce qui est arrivé à un jeune homme de 26 ans, qui sortait avec une femme depuis six mois, lorsqu’il a découvert qu’elle ne partageait pas ses croyances. En effet, selon lui, sa petite-amie rejetait tout idée de l’évolution et croyait que la Terre n’avait que 6 000 ans d’existence.

Des croyances trop différentes pour élever des enfants

Ainsi, à ses yeux, les dinosaures n’ont jamais existé, et ce malgré les nombreuses preuves scientifiques basées sur la découverte de fossiles dans le monde entier, à travers les siècles.

Pour le jeune homme, l’entêtement de sa petite-amie à rejeter ses faits scientifiques n’était pas compatible avec ses croyances. Il a notamment expliqué qu’il ne se voyait pas élever des enfants avec une femme ayant des croyances diamétralement opposées aux siennes.

Crédit photo : iStock

Bien qu’il ait espéré qu’elle pourrait changer ses croyances, il a finalement décidé qu’il valait mieux mettre fin à ces choses que de forcer un changement dans sa vision du monde.

Il semblerait donc que sa désormais ex-compagne n'était pas prête à... évoluer.