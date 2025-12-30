« Cirque », « farce », « parodie grotesque » : la presse fustige la « bataille des sexes » entre Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios

Annoncé en grandes pompes, le match de tennis opposant Aryna Sabalenka à Nick Kyrgios ce dimanche s’est fait assommer par la presse internationale.

Ce dimanche 18 décembre s’est tenu un match de tennis qui ne restera pas dans les annales. Cette « bataille des sexes » a vu s’opposer la meilleure joueuse du monde, Aryna Sabalenka, à Nick Kyrgios, semi-retraité. La Bélarusse et l’Australien se sont affrontés dans un remake du match de 1973 opposant alors Billie Jean King à Bobby Riggs. Sauf qu’ici, l’enjeu semblait moindre, voire inexistant.

C’est d’ailleurs ce que beaucoup ont critiqué, journalistes comme spectateurs. Durant ce match d’exhibition qui s’est déroulé à la Coca-Cola Arena de Dubaï, la numéro 1 mondiale s’est inclinée en deux sets (6-3, 6-3) contre l’actuel 671ᵉ joueur au classement ATP. Malgré la défaite, l’ambiance était bon enfant sur le court. Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios s’affrontant tout sourire. Une image joviale qui contraste bien avec la pluie de critiques des médias.

La presse dézingue le match opposant Aryna Sabalenka à Nick Kyrgios

En effet, cette « bataille des sexes » version 2025 a convaincu peu de monde. Pire, elle a même agacé. Outre les règles modifiées et le court rétréci, le jeu proposé n’était pas à la hauteur de l’événement promis. Le journal catalan Mundo Deportivo y a vu « un désir de divertissement et de joie partagée plutôt qu’une vraie opposition » entre les deux joueurs.

Pour le Times, le match n’était « ni assez drôle, ni assez disputé pour satisfaire qui que ce soit », ajoutant qu’il « ne nous a rien appris sur le sport ». Son confrère du Daily Telegraph qualifie la rencontre de « parodie grotesque de la “Bataille des sexes” ». Tandis que pour le média américain The Athletic, cela ressemblait plus à une « farce ».

Une nouvelle « bataille des sexes » qui n’a convaincu personne

The Guardian de son côté évoque un match « oscillant maladroitement entre exhibition, coup de pub et véritable cirque ». Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios sont d’ailleurs représentés par la même agence. Voilà ce qui explique peut-être pourquoi le match était sans doute pris à la légère. Les deux joueurs n’ont pas hésité à faire le spectacle : une Macarena, des distributions de balles au public à n’en plus finir, des interruptions pour présenter les anciennes gloires du foot brésilien, Kaka et Ronaldo.

Le Daily Mail livre le mot de la fin en qualifiant le match de « simple perte de temps colossale ».

Pour revoir du vrai tennis, il faudra donc attendre l’Open d’Australie qui se déroulera du 12 janvier au 1ᵉʳ février prochain.