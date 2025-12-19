Infidélité au concert de Coldplay : l'ex-DRH raconte comment cette vidéo a brisé sa vie et donne sa version pour la première fois

En juillet dernier, un couple a été pris en flagrant délit d’infidélité lors d’un concert de Coldplay. Cinq mois plus tard, la femme au coeur du scandale sort du silence pour la première fois.

Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Le 16 juillet, le groupe Coldplay a donné un concert à Boston et a fait tourner une “kiss cam” dans le public. Les spectateurs amoureux étaient projetés sur un écran géant. Pendant cette séquence, un couple a été filmé en train de s’enlacer.

Cependant, en voyant qu’ils étaient filmés, les deux tourtereaux se sont immédiatement séparés et cachés, couverts de honte. Il s’agissait d’Andy Byron, PDG de la société Astronomer, homme marié et père de deux enfants, et de Kristin Cabot, la directrice des ressources humaines de l’entreprise, elle aussi mariée.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

Si Andy Byron voulait au départ porter plainte contre Coldplay, il n’a finalement rien fait et a démissionné de son poste. De son côté, Kristin Cabot a divorcé avec son mari. Si le PDG et la DRH étaient tous les deux mariés, ils étaient aussi en pleine séparation avec leurs conjoints respectifs au moment des faits.

Kristin Cabot sort du silence

Cinq mois plus tard, Kristin Cabot est sortie du silence et s’est exprimée sur cette affaire pour la toute première fois auprès du New York Times. Comme elle l’explique, Andy Byron et elle n'ont jamais eu de liaison, comme l'avait également affirmé une proche du couple. Leur étreinte était plutôt une “erreur ponctuelle” influencée par l’alcool. Elle confie toutefois avoir toujours eu un “béguin” pour son patron.

“J’ai pris une mauvaise décision, j’ai bu quelques cooktails, j’ai dansé et je me suis comportée de manière inappropriée avec mon patron. Ce n’est pas rien. J’ai assumé mes responsabilités et j’ai sacrifié ma carrière pour cela. C’est le prix que j’ai choisi de payer”, a-t-elle confié au New York Times.

Crédit photo : Annie Hawkins / People

Avant cette soirée, Kristin Cabot promet qu’ils ne s’étaient jamais rapprochés et affirme que cet “incident” était isolé.

Des répercussions graves sur sa vie privée

Kristin Cabot est également revenue sur l’humiliation qu’elle a ressentie pendant la diffusion de la vidéo et de toutes les conséquences que cela a eu sur sa vie personnelle et professionnelle. Après avoir démissionné, elle a été insultée et prise à partie par des inconnus pendant des semaines dès qu’elle sortait de chez elle et a été traitée de “briseuse de ménages”, de “profiteuse” et de “maîtresse”, essentiellement par des femmes. Moquée en public, elle était également prise pour cible sur les réseaux sociaux. Elle recevait entre 500 et 600 appels par jour, des paparazzis campaient devant chez elle et elle était la cible de menaces de mort.

Crédit photo : New York Times

Ce harcèlement a été très difficile à vivre pour elle et pour ses enfants, qui avaient peur de mourir ou que leur mère se fasse tuer.

“Je veux que mes enfants sachent qu’on peut faire des erreurs et qu’on peut vraiment tout gâcher, mais on ne devrait pas recevoir des menaces de mort pour autant”, a-t-elle déclaré.

Kristin Cabot se reconstruit

L’ancienne DRH est restée cloîtrée chez elle pendant des semaines et a installé des caméras de surveillance autour de sa maison. Aujourd’hui, elle commence peu à peu à se reconstruire. Elle est très entourée par ses proches et peut compter sur le soutien de son ex-mari qui a publié un communiqué pour affirmer qu’ils étaient bien en train de se séparer au moment du concert, tout en demandant le respect de leur vie privée.

Kristin Cabot et ses enfants sont suivis par des thérapeutes. Depuis septembre, l’ancienne DRH a repris le sport et commence à sortir à nouveau. Elle n’a presque plus de contact avec Andy Byron.