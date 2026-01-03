En couple, ces deux motards meurent, tour à tour, dans un accident différent, à quelques heures d'intervalle

Sur l’île de Tenerife, dans l’archipel des Canaries, un motard de 28 ans est décédé, percuté par un chauffard sous l'emprise de l’alcool et des stupéfiants. La victime se rendait chez son compagnon décédé la veille, également dans un accident à moto, pour nourrir ses animaux

Les probabilités étaient certainement faibles, mais le destin en a décidé autrement ! Selon 20 Minutos, deux accidents de la route se sont produits sur l’île de Tenerife, à moins de 24 heures d’intervalle en fin d’année. Deux drames différents ayant pour victimes deux partenaires de vie d’origine vénézuélienne, qui étaient en couple depuis deux ans.

Le premier accident a eu lieu vers 18h, le vendredi 26 décembre. Une violente collision sur l’autoroute entre une moto et un bus a ainsi coûté la vie à Orimar, un motard de 34 ans.

Crédit photo : iStock

Le lendemain matin, c’est Adrián, le compagnon de la victime, âgé de 28 ans, qui a également perdu la vie au guidon de sa moto, dans une collision avec une voiture. Le conducteur de cette dernière était positif à l’alcool et aux stupéfiants. Ce chauffard est aujourd’hui poursuivi pour « homicide involontaire par négligence, aggravé par la conduite en état d’ivresse ».

Il se rendait chez son compagnon décédé pour nourrir ses animaux

En couple depuis deux ans, les deux victimes de ces accidents distincts partageaient la même passion pour la moto. D’ailleurs, la plus jeune des victimes se rendait au domicile de son compagnon décédé lorsque le deuxième accident mortel s’est produit.

Crédit photo : iStock

Outre la moto, les deux partenaires partageaient aussi une passion pour les animaux. Après la mort de son fiancé, Adrián, endeuillé, se rendait d’ailleurs au domicile de son compagnon décédé pour nourrir ses animaux lorsqu’il a perdu la vie, à son tour.

Très touchée par ce double drame, la communauté des motards de l’archipel des Canaries prépare un hommage.