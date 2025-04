Elle débourse 10 000 dollars pour se refaire le nez et quitte son mari dans la foulée

Après une rhinoplastie réussie, une Américaine a pris une décision radicale qui a bouleversé sa vie.

De femme complexée à femme libérée. Devyn Aiken est une Américaine âgée de 30 ans. Récemment, la trentenaire a fait l’objet d’un article dans le Daily Mail.

La raison ? Celle-ci a raconté comment elle avait repris sa vie en main après avoir eu un déclic étonnant.

Tout a commencé en novembre 2024, lorsque Devyn a fait le choix de s’offrir une rhinoplastie. Pour remodeler son nez, cette dernière a déboursé 11 000 dollars (environ 10 000 euros).

Comme elle le précise, cette zone de son visage a toujours été sa « plus grande insécurité ». Enfant, la jeune femme subissait les brimades de ses camarades de classe à cause de son nez.

« On me traitait de sorcière, de toucan et de Pinocchio », se souvient la native de Philadelphie.

Il y a un an, Devyn a décidé de sauter le pas de la chirurgie esthétique. Elle a utilisé ses propres économies pour financer son opération, qui a duré un peu plus de cinq heures.

Un nouveau nez pour une nouvelle vie

À l’époque, l’Américaine était séparée de son époux depuis deux ans. C’est d’ailleurs cette rupture qui a poussé cette employée de bureau à refaire son nez. La jeune femme s’est mariée à 23 ans, mais elle s’est rapidement sentie piégée dans cette relation. Néanmoins, elle a choisi de rester auprès de son compagnon.

« C’était une erreur de rester ensemble », concède aujourd’hui la principale concernée.

Elle ajoute :

« Ces derniers années, nous nous sommes éloignés l’un de l’autre (...) ».

Face à cette situation, le couple a mis fin à sa relation, ce qui a poussé Devyn à prendre soin d’elle.

Après l’opération, l’Américaine a passé un mois en convalescence. Une période salvatrice qui lui a permis de prendre une décision importante : celle de demander la divorce en décembre 2024.

« Je me suis dit ‘'Je me choisis ‘’ (…) On peut recommencer à zéro à tout moment. Je sais ce que je veux maintenant (…) Je n'ai pas peur d'être seule. Je suis une femme forte et indépendante », confie la jeune divorcée.

Une source d’inspiration

Très active sur TikTok, Devyn a partagé son « glow up » physique et mental à ses abonnés. Résultat : elle est devenue une source d’inspiration et de motivation pour d’autres femmes.

« Je ne suis pas mariée, mais j’ai besoin d’un divorce pour avoir le même éclat » ; « Quelle belle transformation » ; « Vous êtes splendide », peut-on lire parmi les réactions positives.

Plus confiante que jamais, la tiktokeuse voit la vie en rose. Elle raconte :