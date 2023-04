Une influenceuse subit une rhinoplastie pour que ses enfants aient le même nez qu'elle

Sur TikTok, une jeune femme a publié une vidéo d’elle après une rhinoplastie. Si elle a décidé d’avoir recours à la chirurgie esthétique, c’est pour que ses enfants héritent de son beau nez.

Une influenceuse a récemment posté une vidéo sur TikTok qui est devenue virale. La jeune femme a subi une rhinoplastie, une opération esthétique visant à se faire refaire le nez. Sur la vidéo, on peut voir la jeune femme allongée dans son lit, le nez bandé après son opération.

Crédit photo : @fioreciminello_

Elle se fait refaire le nez pour une raison précise

On peut imaginer que la raison pour laquelle elle a pris une telle décision était qu’elle n’aimait pas son ancien nez. Mais il n’y a pas que ça. En description de sa vidéo, la jeune femme a ajouté cette légende : “Je me fais faire une rhinoplastie pour que mes enfants naissent avec de jolis nez.”

Malheureusement pour la jeune femme, la génétique ne marche pas comme ça et ses enfants hériteront bien de son nez avant l’opération. Cette vidéo a engendré une pluie de critiques et de moqueries sur le réseau social.

Certains internautes ont conseillé à l’influenceuse d’étudier la génétique tandis que d’autres ont affirmé qu’elle ne serait pas un bon exemple pour ses enfants. Des spectateurs ont également plaisanté sur la situation en affirmant qu’ils s’étaient teint les cheveux en blond, pour que leurs enfants naissent blonds à leur tour.

Quoi qu'il en soit, on espère que cette vidéo était ironique et à visée humoristique, et que la jeune femme ne sera pas déçue quand elle donnera naissance à ses enfants.